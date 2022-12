सुनील गावस्कर यांच्या मातोश्रींच्या अस्थि विसर्जित

नाशिक: भारताचे माजी कर्णधार आणि महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांचा आई मीनल गावस्कर यांचे (रविवारी) मुंबईत निधन होते, (Sunil Gavaskars mother passed away) त्याच्या अस्थींचं आज नाशिकच्या पवित्र गोदावरी नदीत विसर्जन (Immersion in holy river Godavari) करण्यात आलं.यावेळी गावस्कर याच्या बहिण नूतन आणि कविता गावस्कर यांच्या सह कुटुंबतील सदस्य (holy Ramkunda in Nashik) उपस्थित होते.

पवित्र गोदावरी नदीत विसर्जन: भारताचे महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांचा आई मीनल गावस्कर यांचे (रविवारी) मुंबईत 95 वर्षी वृद्धपकाळाने निधन होते,गावस्कर यांच्या आईची प्रकृती गेल्या काही दिवसांपासून खालावली होती.आईची प्रकृती ठीक नसल्यामुळेच ते आयपीएलच्या गेल्या हंगामातील बाद फेरीतील सामन्यात समालोचनासाठी उपलब्ध नव्हते.सुनील गावसकर यांच्या आईचे निधन झाले तेव्हा ते बांगलादेशमध्ये समालोचन करत होते.जिथे श्रेयस अय्यर आणि रविचंद्रन अश्विन यांनी आठव्या विकेटसाठी 71 धावांची भागीदारी केली होती. त्यानंतर भारताला बांगलादेशविरुद्ध तीन गडी राखून रोमहर्षक विजय मिळवून दिला.

समालोचनासाठी बांग्लादेश दौऱ्यावर: माजी क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर (Former cricketer Sunil Gavaskar) यांच्या मातोश्री मीनल गावस्कर यांचे वयाच्या 94 व्या वर्षी मुंबईत दुःखद निधन (Sunil Gavaskars mother passed away) झाले. सुनील गावस्कर सध्या भारत - बांग्लादेश कसोटी सामन्याचे समालोचनासाठी बांग्लादेश दौऱ्यावर आहेत. सुनील गावस्कर यांच्या आई मीनल गावस्कर या 95 वर्षांच्या होत्या. मुंबईतच त्यांचे निधन झाले. रविवारी सकाळी वृद्धापकाळाशी संबंधित आजारांमुळे निधन झाले. मात्र, भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या (2nd Test between India and Bangladesh) चौथ्या दिवशीही गावसकर यांनी आपली समालोचन सुरू ठेवत आपले कर्तव्य बजावले होते.

अंतिम संस्कारासाठी भारतात परतले: गेल्या काही दिवसांपासून मीनल गावस्कर यांची तब्बेत बरी नव्हती. याच कारणामुळे गावस्कर हे आयपीएलच्या गेल्या मोसमात समालोचनासाठी उपस्थित नव्हते. आईची काळजी घेण्यासाठी घरी परतले होते. मात्र, रविवारी गावस्कर बांग्लादेशमध्ये असताना त्यांच्या आईचे निधन झाले. बांगलादेश विरुद्ध भारत कसोटी सामना चार दिवसात संपल्यानंतर गावस्कर आपल्या आईच्या अंतिम संस्कारासाठी भारतात परतले (Will return to India for mothers last rites).

सुनील गावस्कर यांचा रेकॉर्ड : माजी क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर हे भारताच्या महान खेळाडूंपैकी एक आहे. १९८३ ची विश्वचषक स्पर्धा जिंकण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होतो. गावस्कर यांची कारकीर्द १९७१ ते १९८७ अशी होती. यादरम्यान त्यांनी १२५ कसोटींमध्ये ३४ शतकांसह १०,१२५ धावा केल्या. तसेच, त्यांनी भारतासाठी १०८ एकदिवसीय सामने खेळले असून त्यात ३,०९२ धावा केल्या आहेत.