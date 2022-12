नवी दिल्ली : बॅडमिंटन आशिया ज्युनिअर चॅम्पियनशिप 2022 मध्ये ( Badminton Asia Junior Championships 2022 ) भारताने तीन रौप्य आणि दोन कांस्य पदकांसह ( India Three Silver and Two Bronze Medals ) पाच पदके जिंकली ( India has Won Five Medals ) आहेत. 17 वर्षांखालील महिला एकेरीत शटलर उन्नती हुडा ( Under 17 Womens Singles Shuttler Unnati Hooda ) आणि पुरुष दुहेरीत अर्श मोहम्मद आणि संस्कार सारस्वत या जोडीने रौप्यपदक जिंकले. 15 वर्षांखालील पुरुष एकेरीत शटलर अनिश थोपानीनेही रौप्यपदक जिंकले. पुरुष एकेरी शटलर ज्ञान दत्तू आणि पुरुष दुहेरी जोडी ब्योर्न जेसन आणि आतिश श्रीनिवास पीव्ही यांनी 15 वर्षांखालील गटात कांस्यपदक जिंकले.

17 वर्षांखालील मुलींच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी पहिली भारतीय : 17 वर्षांखालील मुलींच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी पहिली भारतीय शटलर उन्नती थायलंडच्या सरुनराक विदिदसरनकडून पराभूत झाली. दुसरीकडे, अनिश आणि अर्श/संस्कार चायनीज तैपेईच्या चुंग-सियांग यिह आणि लाय पो-यू/यी-हाओ यांच्याकडून हरले. तीनही भारतीय अंतिम फेरीतील खेळाडू आपला पहिला आणि दुसरा गेम जिंकण्यात यशस्वी ठरले.

हुडाने आशिया ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये अंडर -17 महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करणारी पहिली भारतीय ठरली तेव्हा तिने इतिहास आधीच रचला होता. याआधी, अर्जुन एमआर-चिराग शेट्टी (2013) आणि कृष्णा प्रसाद गारागा-सात्विकसाईराज रँकीरेड्डी (2015) या पुरुष दुहेरी जोडीने स्पर्धेतील अंडर-17 प्रकारात भारतासाठी सुवर्णपदके जिंकली आहेत. तिसऱ्या गेममध्ये त्यांचा पराभव झाला. पहिला गेम 18-21 असा गमावल्यानंतर उन्नतीने वर्चस्व राखले आणि 21-9 असा विजय मिळवला. तिसरा गेम 14-14 असा बरोबरीत सुटला, त्यानंतर थायलंडच्या शटलरने शानदार कामगिरी करत निर्णायक सामना 21-14 असा जिंकला.

अव्वल मानांकित हुड्डा याने दुसऱ्या मानांकित थायलंडच्या सरुनराक विटीडसार्नचा सामना करताना तीन गेममध्ये पराभव पत्करावा लागला. 15 वर्षीय भारतीय खेळाडूने सुरुवातीचा गेम सोडला कारण व्हिटीडसर्नने 16-18 वरून सलग पाच गुण जिंकले परंतु त्याने शानदारपणे परतत असताना दुसरा गेम 21-9 ने जिंकला. हुड्डा निर्णायक सामन्यात 5-11 ने पिछाडीवर होता परंतु शेवटच्या बदलानंतर, पुन्हा एकदा नवीन गियर सापडला ज्यामुळे अंतर कमी झाले आणि 14-14 अशी बरोबरी केली.

काही वेळातच, दोन खेळाडूंनी फुफ्फुसाचा भडका उडवणारा रॅली तयार केल्याने आणि शारीरिकदृष्ट्या वेग जाणवत जमिनीवर खाली गेल्याने वादाचा क्षण निर्माण झाला. तिच्या पाठीवर पडून असताना, हुडाने पुनरावलोकनासाठी तिचा हात वर केला कारण विटीडसर्नच्या स्मॅशमधून शटलला बोलावण्यात आले. उघड्या डोळ्यांना, ते आतपेक्षा जास्त दिसले आणि कदाचित भारतीयाला एक केस आली असेल. पण चेअर अंपायरने तिचा रेफरल नाकारला, शक्यतो उचललेला हात दिसला नाही आणि नंतर जेव्हा भारतीय ती विचारण्यासाठी गेली तेव्हा तिला उशीर झाल्यामुळे नकार देण्यात आला.

हुड्डा यांनी तिची बाजू मांडली आणि सांगितले की ती झोपली असताना तिने हात वर केला होता. पण पंच किंवा रेफ्री या दोघांनीही त्यावर काहीही केले नाही. प्रदीर्घ वादानंतर, खेळ पुन्हा सुरू झाला आणि थाई तरुणाने 66 मिनिटांत 18-21, 21-9, 14-21 असा विजय मिळवत अंतिम रेषेपर्यंत आगेकूच केली. या रॅलीनंतर भारतीय संघाला एकही गुण मिळाला नाही