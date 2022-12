नवी दिल्ली : 23 डिसेंबर रोजी कोची येथे होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 च्या खेळाडूंच्या लिलावासाठी 714 भारतीयांसह ( IPL 2023 Players Auction to be Held on December 23 ) एकूण 991 क्रिकेटपटूंनी ( Tata IPL 2023 Auction 991 Players Register ) नोंदणी केली ( 991 players have Enrolled in IPL 2023 ) आहे. या यादीत भारताशिवाय इतर 14 देशांच्या खेळाडूंचा ( 714 are Indian players in IPL 2023 ) समावेश आहे. परदेशी खेळाडूंच्या ( 14 Players From Other Countries are Included in IPL 2023 List ) यादीत ऑस्ट्रेलियाचे सर्वाधिक 57 क्रिकेटपटू या लिलावात सामील होणार आहेत. यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे ५२ खेळाडू आहेत.

या यादीत वेस्ट इंडिज (३३), इंग्लंड (३१), न्यूझीलंड (२७), श्रीलंका (२३), अफगाणिस्तान (१४), आयर्लंड (आठ), नेदरलँड (सात), बांगलादेश (सहा), यूएई (सहा) यांचा समावेश आहे. झिम्बाब्वे (सहा) ), नामिबिया (पाच) आणि स्कॉटलंड (दोन).

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) जारी केलेल्या प्रकाशनात, सचिव जय शाह म्हणाले, "जर प्रत्येक फ्रँचायझीने त्यांच्या संघात जास्तीत जास्त 25 खेळाडूंचा समावेश केला, तर या लिलावात एकूण 87 खेळाडूंसाठी बोली लावली जाईल." त्यात 30 विदेशी खेळाडू असू शकतात.

खेळाडूंच्या यादीमध्ये 185 कॅप्ड (राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केलेले), 786 अनकॅप्ड आणि 20 सहयोगी देशांचे खेळाडू आहेत.

या यादीत 604 अनकॅप्ड भारतीय खेळाडू आहेत, ज्यापैकी 91 यापूर्वी आयपीएलचा भाग आहेत.