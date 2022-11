पुणे : सात डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या टेनिस प्रीमियर लीगच्या (टीपीएल) चौथ्या हंगामाचे यजमानपद पुण्यात ( Pune will Host The Fourth Season of TPL ) होणार आहे. ऑल इंडिया टेनिस असोसिएशन ( AITA ) आणि महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस असोसिएशन (MSLTA) समर्थित 11 डिसेंबरपर्यंत चालतील. लीग सुरू झाल्यानंतर ( League will be Organized at Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex ) पुणे पहिल्यांदाच टेनिस लीगचे यजमानपद भूषवणार ( Central Court has Seating Capacity of 4200 People ) आहे. या लीगचे आयोजन श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात करण्यात येणार आहे. टेनिस स्टेडियममध्ये मध्यवर्ती कोर्ट आणि चार स्पर्धा कोर्ट आहेत.

स्टेडियम सेंट्रल कोर्टात 4200 लोकांची आसनक्षमता : सेंट्रल कोर्टात 4200 लोकांची आसनक्षमता आहे. दरवर्षी ATP 250 चॅम्पियनशिप, टाटा ओपन महाराष्ट्र आयोजित केली जाते. एआयटीएचे सहसचिव सुंदर अय्यर आणि पुणे मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट टेनिस असोसिएशनचे (पीएमडीटीए) सचिव अभिषेक ताम्हाणे, टीपीएलचे सह-संस्थापक कुणाल ठाकूर आणि मृणाल जैन यांच्या उपस्थितीत पुण्याचे आयोजन करण्याची घोषणा करण्यात आली. सुंदर अय्यर म्हणाले, 'पुणे हे नेहमीच भारतातील टेनिसचे प्रमुख केंद्र राहिले आहे.

7 डिसेंबरपासून टेनिस प्रीमियर लीग 4 पाहण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी : मला खात्री आहे की, 7 डिसेंबरपासून टेनिस प्रीमियर लीग 4 पाहण्यासाठी बालेवाडी स्टेडियम टेनिस चाहत्यांनी भरून जाईल. पुण्यात टीपीएलचे आयोजन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि मला खात्री आहे की, हा चौथा हंगाम पूर्वीपेक्षा मोठा आणि चांगला असेल. TPL सारखी नाविन्यपूर्ण लीग भारतात टेनिसची लोकप्रियता वाढवण्यास खरोखर मदत करीत आहे. मला आनंद आहे की पुण्याला या अतुलनीय लीगचे यजमानपद मिळत आहे.'

पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियममध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा : अभिषेक ताम्हाणे म्हणाले, 'टीपीएलसारख्या अनोख्या लीगसाठी पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियममधील जागतिक दर्जाच्या सुविधा हे आदर्श ठिकाण आहे. मला विश्वास आहे की, टेनिस चाहते लीगची विक्री सुरू होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पुण्यातील हजारो चाहते तिचे स्वागत करतील. लिएंडर पेस आणि सानिया मिर्झासारखे दिग्गज खेळाडू लीगमध्ये खेळताना दिसणार आहेत.