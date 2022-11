ऑकलंड : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना ( First ODI between India and New Zealand ) सुरू आहे. हा सामना ईडन पार्क ऑकलंड ( EDDEN PARK AUCKLAND ) येथे होणार आहे. न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून भारताला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मागील पाच सामन्यांपैकी न्यूझीलंडने चार जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. न्यूझीलंड संघाने मागील पाचपैकी दोन जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत. त्याचबरोबर भारताने पाचपैकी चार सामने जिंकले असून एका सामन्यात पराभव पत्करावा लागला आहे.

न्यूझीलंडमध्ये भारताची खराब कामगिरी : भारताने न्यूझीलंडमध्ये नऊ एकदिवसीय मालिका खेळल्या असून त्यात फक्त दोन जिंकल्या आहेत, तर दोन मालिका अनिर्णित राहिल्या आहेत. जर आपण सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, 42 सामन्यांपैकी भारतीय संघ 14 सामने जिंकू शकला आहे आणि 25 सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. दोन्ही देशांदरम्यान एकूण 15 एकदिवसीय मालिका झाल्या आहेत, ज्यामध्ये भारताने आठ आणि न्यूझीलंडने पाच जिंकले आहेत. या दोघांमध्ये दोन मालिका अनिर्णित राहिल्या आहेत.

न्यूझीलंडचा संभाव्य संघ: फिन ऍलन, 2 डेव्हॉन कॉनवे, 3 केन विल्यमसन (सी), 4 टॉम लॅथम (विकेटकीपर), डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिचेल सँटनर, टिम साऊदी, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन. भारताचा संभाव्य संघ शिखर धवन (कर्णधार), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), दीपक हुडा, वॉशिंग्टन सुंदर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकूर, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.

तिसरा सामना बुधवारी भारताने फ्रान्सचा पराभव करून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. ऑकलंडमधील ईडन पार्क हे सर्वात लहान मैदानांपैकी एक आहे. बाऊंड्री छोटी असली तरी इथे फलंदाजी करणे सोपे नाही. या मैदानावर पहिल्या डावात वनडेची सरासरी धावसंख्या केवळ 220 धावांची आहे. दुसरा सामना रविवारी 27 नोव्हेंबर रोजी सेडॉन पार्क हॅमिल्टन येथे होईल, तिसरा सामना बुधवार, 30 नोव्हेंबर रोजी हॅगले ओव्हल, क्राइस्ट चर्च येथे होईल. कर्णधार शिखर धवन शुभमन गिलसोबत डावाची सुरुवात करेल. दोघांनी आठ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये डावाची सुरुवात केली आणि तीन शतकी भागीदारी केली.