मीरपूर : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना सुरू आहे. (IND vs BAN 2nd Test Live Score Streaming) बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (INDIA VS BANGLADESH SECOND TEST) नजमुल हसन शांतो आणि झाकीर हसन यांनी बांगलादेशच्या डावाची सुरुवात केली आहे. (IND vs BAN 2nd Test Live Score ) भारताने पहिला कसोटी सामना 188 धावांनी जिंकला होता. या सामन्यात सर्वांच्या नजरा कर्णधार केएल राहुलवरही असतील, कारण तो गेल्या काही काळापासून धावा काढण्यासाठी झगडत आहे.

रोहित शर्मा हा सामना खेळणार नाही: नियमित कर्णधार रोहित शर्मा अद्याप अंगठ्याच्या दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झालेला नाही. त्यामुळे तो संघाबाहेर आहे. रोहित तंदुरुस्त नाही आणि अशा परिस्थितीत गिलला आणखी एका संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यायचा आहे.

राहुलला परतण्याची संधी: पहिल्या कसोटीच्या दोन्ही डावात अपयशी ठरल्यानंतर केएल राहुललाही आघाडीकडून नेतृत्व करायला आवडेल. चितगावप्रमाणे येथेही खेळपट्टी संथ असण्याची शक्यता असून, ती फलंदाजांसाठी फायदेशीर ठरेल. अशा स्थितीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी फॉर्ममध्ये परतण्याची ही मोठी संधी राहुलकडे आहे.

पुन्हा फलंदाजी करू शकतो: अनुभवी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने पहिल्या कसोटी सामन्यात 90 आणि नाबाद 102 धावांची खेळी खेळून तिसऱ्या क्रमांकावर आपले स्थान मजबूत केले आहे. पुजाराने दुसऱ्या डावात आक्रमक फलंदाजी करत टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर दिले. या सामन्यातही त्याच्याकडून चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे.

सामन्यात कुलदीप आणि अक्षरची जादू: गेल्या कसोटी सामन्यात कुलदीप यादवने चमकदार कामगिरी करत ८ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने पहिल्या डावात पाच विकेट घेतल्या. दुसऱ्या डावात यादवने आर अश्विन आणि अक्षर पटेल यांच्यापेक्षा कमी गोलंदाजी केली पण तरीही ३ विकेट घेण्यात यश मिळवले. फिरकीला अनुकूल खेळपट्टीवर अश्विनला एकच बळी घेता आला. अक्षरने दुसऱ्या डावात ४ बळी घेत आपली उपयुक्तता सिद्ध केली.

भारताचा संघ: केएल राहुल (कर्णधार), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा (उपकर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), केएस भरत (यष्टीरक्षक), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकूर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद. उमेश यादव, अभिमन्यू इसवरन, सौरभ कुमार, जयदेव उनाडकट.

बांगलादेशचा संघ: महमुदुल हसन जॉय, नजमुल हुसेन शांतो, मोमिनुल हक, यासिर अली, मुशफिकुर रहीम, शकीब अल हसन (क), लिटन दास, नुरुल हसन, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, तस्किन अहमद, खालिद अहमद, झाकीर हसन, रेजर रहमान राजा.

भारत चौथ्यांदा क्लीन स्वीप: याआधी दोन्ही देशांदरम्यान 2 कसोटी सामन्यांची मालिका 4 वेळा खेळली गेली. ज्यामध्ये भारताने 3 वेळा क्लीन स्वीप केला आणि एकदा 1-0 ने मालिका जिंकली. ही ५वी मालिका आहे ज्यात टीम इंडिया १-० ने पुढे आहे. भारताने हा सामना जिंकल्यास चौथ्यांदा बांगलादेशचा क्लीन स्वीप होईल.

सामना जिंकल्यानंतर, WTC च्या पॉइंट टेबलमध्ये भारताचे 58.92% गुण होतील. टीम इंडिया सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलिया पहिल्या क्रमांकावर असून त्याचे ७६.९२% गुण आहेत. दक्षिण आफ्रिका ५४.५४% गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.