चट्टोग्राम : शुभमन गिलने ( Shubman Gill Smart Century ) काल झालेल्या सामन्यात ( India vs Bangladesh Test ) आपले पहिले कसोटी ( India vs Bangladesh Test ) शतक झळकावले, तर चेतेश्वर पुजाराने आपल्या 19व्या शतक झळकावून ( Cheteshwar Pujara Century ) चार वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपुष्टात आणली. भारताने शुक्रवारी येथे मालिकेतील सलामीच्या तिसऱ्या दिवशी बांगलादेशसमोर विजयासाठी 513 धावांचे कठीण लक्ष्य ठेवले. लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी बांगलादेशचा पूर्ण पराभव झाला. कारण कुलदीप यादवच्या ( Kuldeep Yadav Great Bowling ) कारकिर्दीतील 40 धावांत सर्वोत्कृष्ट 5 गडी बाद केले. भारताने बांगलादेशला अवघ्या 55.5 षटकांत 150 धावांवर ( India Dismiss Bangladesh For 150 in just 55.5 Overs ) रोखले.

भारताने 254 धावांवर आपला खेळ थांबवला : जवळपास तीन दिवस बांगलादेशला पिछाडीवर टाकले आणि 254 धावांची आघाडी असताना, भारताचा कर्णधार केएल राहुलने फॉलोऑन लागू करण्याचा निर्णय घेतला नाही. कारण गिल (110) आणि पुजारा (नाबाद 102) यांनी दातहीन बांगलादेशच्या आक्रमणाचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि त्याचा प्रमुख वेगवान गोलंदाजलासुद्धा सूर गवसला नाही. पाठीच्या दुखापतीमुळे इबादोत हुसेन.

चेतेश्वर पुजाराचे वेगवान शतक : ज्या क्षणी पुजाराने त्याचे सर्वात वेगवान कसोटी शतक पूर्ण करून गेल्या चार वर्षांतील मागील सर्व उट्टे काढले, त्या क्षणी कर्णधार राहुलने भारताचा दुसरा डाव 2 बाद 258 धावांवर घोषित केला. ज्यावेळी खेळ संपला तेव्हा बांगलादेशचा एका ट्रॅकवर बिनबाद 42 धावा झाल्या होत्या, जेथे बरेच चेंडू होते. खरेच, कमी ठेवत आहेत, पण खेळपट्टीने फारशी झीज झालेली नाही. बांगलादेशला सामना जिंकण्यासाठी अजून 471 धावांची गरज आहे.

शुभमन गिलकडून बांगलादेशच्या गोलंदाजांचा धुव्वा : तथापि, उत्कृष्ट वेळेची देणगी लाभलेल्या गिलने बांगलादेशच्या क्षीण झालेल्या आक्रमणात 10 चौकार आणि तीन षटकार मारले. एक ऑफ वेगवान गोलंदाज खालेद आणि लिटनचा अर्धवेळ फिरकीपटू आणि मेहदी हसन मिराझ यांचा प्रत्येकी एक आकडा गाठल्यानंतर. गिलच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे पुजारालाही सुरुवातीला वेळ काढता आला. त्याने भारतीय डावाच्या बॅक-एंडच्या दिशेने वेग वाढवला कारण त्याच्या प्रयत्नांसाठी त्याच्याकडे 13 चौकार होते. पण, सौंदर्यशास्त्राच्या दृष्टीने कोणत्या डावाला जास्त रेट केले जाईल, याबद्दल वाद होऊ शकत नाही. तो नक्कीच 23 वर्षांचा पंजाबचा माणूस असेल, जो कधीकधी आपल्या सहज स्ट्रोकप्लेमध्ये एक निस्तेज वातावरण देईल.

भारतीय संघाची कामगिरी : त्याने मिराझच्या ऑफ-स्पिनविरुद्ध आणि तैजुलच्या डाव्या हाताच्या फिरकीविरुद्ध रिव्हर्स स्वीपचा चांगला परिणाम केला. फिरकीपटूंना लोफ्ट करण्यासाठी आणि त्यांची लांबी बिघडवण्यासाठी तो वारंवार ट्रॅकवरून खाली आला. त्याने बर्‍याच चांगल्या लांबीच्या चेंडूंना हाफ-व्हॉलीमध्ये रूपांतरित केले तर वेगवान गोलंदाज किंवा लेग-साइडच्या खाली जाणार्‍या चेंडूंना देखील पूर्ण तिरस्काराने सामोरे जावे लागले.

भारतीय फलंदाजांची उत्तम कामगिरी : गिल मात्र स्वतःला भाग्यवान समजेल कारण मैदानावरील पंचांनी त्याला दोनदा लेग-बिफोर ठरवले होते. पण, डीआरएसने त्याला नाबाद ठरवले. दुसर्‍या वेळी बांगलादेश पुनरावलोकनासाठी गेला तेव्हा डीआरएस काम करत नाही. पहिल्या डावात त्याच्या ९० धावांनी उत्तेजित झालेला पुजारा कमालीचा आत्मविश्वास दाखवणारा होता आणि बांगलादेशच्या या आक्रमणात त्याला बाद करण्याची ताकद भारतावर अक्षरशः धावफलकावर दबाव नसतानाही नव्हती. त्याचे पहिले अर्धशतक 87 चेंडूत असताना, त्याने फक्त 43 चेंडूत त्याच्या पुढील 50 धावा पूर्ण केल्या आणि त्याच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तर दिले. जर पहिल्या 50 धावांमध्ये पाच चौकार असतील तर दुसऱ्यामध्ये आठ चौकारांचा समावेश होता कारण त्याने गिलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 113 धावांची भागीदारी केली.

बांगलादेशची उत्तम सुरुवात : नजमुल हुसेन शांतो (२५) आणि झाकीर हसन (१७) यांनी बांगलादेशच्या यांनी बांगलादेशची चांगली सुरुवात केली आहे. दिवसाच्या सुरुवातीला एबडोट (17) चे 37 चेंडूत लक्ष संपले तेव्हा कुलदीपने तिसरे पाच विकेट पूर्ण केले. लेग-साइड खाली त्याची बेशुद्ध गुदगुल्या यष्टिरक्षक ऋषभ पंतने हुशारीने टिपले. मेहदी (25 फलंदाजी) हाच होता, ज्याने चतुराईने झुंज दिली आणि जास्तीत जास्त चेंडू (82) खेळले परंतु पटेलचा डावाचा एकमेव बळी ठरण्यापूर्वी त्याला दुसऱ्या टोकाला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही.