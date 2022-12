कोलकाता: मीरपूरमधील दुसऱ्या आणि शेवटच्या कसोटीसाठी भारताने अंतिम इलेव्हन तयार केले तेव्हा क्रिकेटप्रेमींसाठी हे आश्चर्यकारक होते. (KL Rahul Team India) अंतिम फेरीत चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव नव्हता, ज्याने ८ बळी घेतले होते (5 in the first innings and 3 in the second innings). यादवला वगळण्याच्या या निर्णयामुळे सुनील गावस्कर (four Test and three ODI series against Australia ) यांच्यासह अनेक माजी क्रिकेटपटूंचा रोष ओढवला.

भारताने आता कसोटी मालिका अगदी सहजतेने जिंकली आहे, या उणीवा गालिच्याखाली साफ केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या चार कसोटी सामन्यांच्या आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेचा समावेश असलेल्या टीम इंडियासाठी खडतर वाट पाहत असल्याने, टीम कॉम्बिनेशनबाबत भारताला नव्याने सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.

भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज करसन घावरीने सागितले आहे की, बांगलादेशविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या कसोटी मालिकेत मेन इन ब्लूने 2-0 ने आरामात विजय मिळवूनही टीम इंडियाचे निवड धोरण संशयास्पद होते. जर भारत ऑस्ट्रेलियन संघाला 4-0 ने पराभूत करू शकला नाही, तर ही फार मोठी निराशा होणार नाही. जर भारताला कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये अव्वल दोनमध्ये राहायचे असेल तर त्यांना ऑस्ट्रेलियाला घरच्या मैदानावर पराभूत करावे लागेल, अन्यथा, ते लपून राहणार आहे. क्रमांक 3 किंवा 4 स्थान, याचा अर्थ काहीच राहणार नाही,” करसन घावरी यांनी मंगळवारी ईटीव्ही भारतला सांगितले आहे.

भारताने बांगलादेशविरुद्ध काय केले नाही, तर योग्य निवड करणे आवश्यक आहे. यादववर कुऱ्हाड चालवण्याबरोबरच घावरीही केएल राहुलविरुद्ध एकामागून एक सामने खेळत होता. "केएल राहुल काही काळापासून धावांमध्ये नाही, त्याला आता ब्रेक द्यायला हवा. त्याऐवजी, पृथ्वी शॉ सारख्या व्यक्तीकडे बघायला हवे. शॉ धावांमध्ये आहे आणि राहुलला भरपूर संधी मिळाल्या आहेत, असे यावेळी घावरी म्हणाले आहेत.

मधल्या फळीला अनुभव आणि तरुणाईचा सुरेख मिलाफ हवा आहे, असेही घावरी म्हणाले आहेत. "अजिंक्य रहाणे देखील देशांतर्गत सर्किटमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे आणि त्याला मधल्या फळीत जागा मिळायला हवी," असे घावरी म्हणाले. बांगलादेशविरुद्धच्या संघ निवडीतील त्रुटींकडे परताना त्याने गोलंदाज जयदेव उनाडकटला संधी दिल्याची नाराजीही व्यक्त केली, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. "जयदेवने 2019 मध्ये खूप चांगली कामगिरी केली, जेव्हा त्याच्याकडे 60 पेक्षा जास्त स्कॅल्प्स होते, परंतु त्याला तीन वर्षांनंतर संधी मिळाली, जी निवडकर्त्यांकडून योग्य नव्हती.