पाटणा : भारतीय क्रिकेट संघाचा सलामीवीर ( Ind vs Ban 3rd ODI ) इशान किशनच्या ( Ishan Kishan Fastest 200 ) द्विशतकानंतर बिहारमध्ये जल्लोषाचे ( Celebration At Ishan Kishan House ) वातावरण आहे. पाटणा येथील ईशानच्या ( Lot of Celebration Going on in Patna Bihar ) घरी आई-वडिलांनी एकमेकांना ( Ishan Kishan Double Century ) मिठाई खाऊन ( Ishan Parents Greeted Each Other by Feeding Them Sweets ) शुभेच्छा दिल्या. पाटणा शहरात ( Ishan Kishan Breaks Records ) आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे. इशानच्या द्विशतकामुळे क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंदाचे (इशान किशन द्विशतक) वातावरण आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सामना (Ind vs Ban 3rd ODI) बांगलादेशमध्ये होत आहे.

ईशाच्या द्विशतकानंतर त्याच्या आईवडिलांची घेतलेली मुलाखत

बिहार पाटण्यातही आनंदाचे वातावरण : इशान किशनच्या विक्रमी कामगिरीमुळे संपूर्ण बिहारसह पाटण्यातही आनंदाचे वातावरण आहे. यावेळी ई-टीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीने ईशानच्या पालकांशी खास मुलाखतीत संवाद साधला. इशानची आई सुचित्रा सिंह आणि वडील प्रणव पांडे खूप आनंदी दिसत होते. तसेच, बिहारच्या जनतेचे अभिनंदन केले. बिहारच्या जनतेच्या आशीर्वादाने ईशान आज येथपर्यंत पोहोचला आहे, असे सांगितले.

ईशानच्या वडिलांनी व्यक्त केला विश्वास

लहानपणापासूनच इशान प्रॉमिसिंग : एका खास संवादात इशानची आई सुचित्रा सिंह यांनी बिहारच्या जनतेचे अभिनंदन केले. सर्वांच्या आशीर्वादाने ईशानने हे यश संपादन केल्याचे सांगितले. तो सर्व सामने खेळून अशी कामगिरी करीत राहो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. इशानच्या या कामगिरीनंतर अनेकांचे फोन येत आहेत. सर्वजण अभिनंदन करीत आहेत. ईशान नेहमीच चांगली कामगिरी करीत आला आहे. लहानपणापासूनच आश्वासक आहे. सामना संपल्यानंतर चर्चा झाली तर आम्ही त्याचे अभिनंदन करू.

"सध्या सामना सुरू आहे, त्यामुळे मी ईशानशी बोललो नाही. पण तो चांगला खेळत असल्याचे कळले आहे. लोकांच्या आशीर्वादामुळे तो खूप चांगली कामगिरी करीत आहे. भविष्यातही तो असेच करीत राहील. ." सुचित्रा सिंग, ईशानची आई

ईशानच्या आईने दिले आशीर्वाद आणि साजरा केला आनंद

विराट कोहलीची खूप मदत : खास संवादात इशानचे वडील प्रणव पांडेही खूप आनंदी दिसले. म्हटलं की आज मॅचचा दिवस होता. मी टीव्ही पाहत असताना मला कळले की इशानही खेळत आहे. त्यामुळे मला खूप आनंद झाला. द्विशतकाची माहिती मिळाल्यानंतर खूप छान वाटले. विराट कोहली इशानला खूप मदत करतो. विराटच्या अनुभवातून ईशानला खूप काही शिकायला मिळाले आहे. अतिशय उत्तम कामगिरी करीत आहे. आशा आहे की तो वर्ल्डकपमध्येही खेळेल.

ईशानच्या द्विशतकानंतर आई-वडिलांनी आनंद व्यक्त केला

ईशानने विश्वचषकात खेळावे, वडिलांनी केली इच्छा व्यक्त : "आपल्या मुलाने आणखी चांगली कामगिरी करावी, अशी प्रत्येक वडिलांची इच्छा असते. ईशानने विश्वचषकात खेळावे, अशी माझीही इच्छा आहे. इशानला संधी मिळाली तर त्याला विश्वचषकात नक्कीच संधी मिळेल, असे व्यवस्थापनाला वाटेल. त्यानंतर चर्चा होईल. सामना संपल्यानंतर त्याला प्रोत्साहन देण्याचे काम करेन. जेणेकरून तो पुढच्या सामन्याची तयारी करेन."- प्रणव पांडे, इशानचे वडील

जगातील सर्वात जलद द्विशतक : भारतीय क्रिकेट संघाचा सलामीवीर फलंदाज इशान किशन याने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावून मोठी कामगिरी केली आहे. द्विशतक झळकावणाऱ्या खेळाडूंच्या क्लबमध्ये तो सामील झाला आहे. बांगलादेशविरुद्ध ( IND vs BAN ) त्याने ही कामगिरी केली आहे. ईशान हा जगातील सर्वात वेगवान द्विशतक करणारा खेळाडू ठरला आहे.

126 चेंडूत द्विशतक : भारतीय क्रिकेट संघाचा सलामीवीर फलंदाज इशान किशनने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावून मोठी कामगिरी केली आहे. द्विशतक झळकावणाऱ्या खेळाडूंच्या क्लबमध्ये तो सामील झाला आहे. इशानने बांगलादेशविरुद्ध सर्वात जलद द्विशतक ठोकले आहे. त्याने 126 चेंडूत ही कामगिरी केली.