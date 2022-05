मुंबई: क्रिकेटच्या आघाडीवर, चेतन साकारियाकडे खूश होण्यासाठी अनेक गोष्टी होत्या, त्याने आयपीएलच्या पहिल्या सत्रात राजस्थान रॉयल्ससाठी 14 विकेट्स घेऊन सर्वांना प्रभावित केले. त्याच वेळी, त्याची कामगिरी पाहून, त्याला जुलै 2021 मध्ये भारतीय संघात स्थान देण्यात आले, जिथे त्याने श्रीलंकेविरुद्ध भारतासाठी एकदिवसीय आणि टी-20 पदार्पण केले. आता, दिल्लीसह त्याच्या दुसऱ्या आयपीएल मोसमात, चेतन सकारियाने ( Chetan Sakaria ) क्रिकेटपटू म्हणून आपली कारकीर्द पुढे नेण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

आयएएनएसशी संवाद साधताना, चेतन साकारिया म्हणाला ( Speaking to IANS Chetan Sakaria said ) , "वैयक्तिकरित्या, मला खूप काही शिकायला मिळाले आहे. पहिले वर्ष माझ्यासाठी चांगले होते, पण मी पाहिले आहे की प्रत्येक क्रिकेटपटूचे दुसरे वर्ष कसे जाते यावर बरेच काही अवलंबून असते. दिल्ली संघाकडे वेगवान गोलंदाजांसह अनेक गोलंदाजीचे पर्याय आहेत. साकारियाने या स्पर्धेत केवळ दोन सामने खेळले असून त्यात त्याने एक विकेट घेतली आहे. त्याने पुढे सांगितले की दिल्ली कॅपिटल्सकडे सर्व प्रकारचे गोलंदाजीचे पर्याय उपलब्ध आहेत. वेगवान गोलंदाज असो की फिरकी गोलंदाज. सकारिया हा क्रिकेटमधील वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो.

अधिक्तर टूर्नामेंटसाठी बेंचवर बसूनही, सक्रियाला विशेषतः त्याच्या यॉर्कर्सवर काम करण्यासाठी वेळ मिळाला ( Got time to work on Yorkers ) आहे. तो पुढे म्हणाला, डीसीमध्ये आल्यानंतर मी एका गोष्टीवर खूप मेहनत घेतली, ती म्हणजे यॉर्कर. माझे यॉर्कर आता खूप मजबूत झाले आहेत. याआधी मी सामन्यात 50 टक्के यॉकर टाकायचो आणि जर मला कोणी सहा चेंडू टाकायला सांगितले तर मी त्यात फक्त तीन चेंडू टाकू शकत होतो. पण आता मी यापेक्षा जास्त यॉर्कर टाकू शकतो. यावर मी खूप मेहनत घेतली आहे.

तो पुढे म्हणाला, यावर्षी जेव्हा खेळपट्ट्या बनवल्या जात होत्या, तेव्हा त्या खेळपट्ट्यांवर कोणता चेंडू फायदेशीर ठरू शकतो हे पाहत होतो. त्यामुळे मी माझ्या यॉर्कर्सवर लक्ष केंद्रित केले. साकारिया यांनी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंगबद्दल सांगितले की, ते शिबिरातील प्रत्येक खेळाडूकडे लक्ष देतात. तो पुढे म्हणाला, मी डीसीसोबत जितका जास्त वेळ घालवतो. तितकाच माझ्यावर त्यांचा प्रभाव पडत आहे. जेव्हा संघ कठीण परिस्थितीत असतो, तेव्हा ते सर्व खेळाडूंचे मनोबल वाढवतात.

ऋषभ पंतकडे कर्णधार म्हणून कसे पाहता, असे विचारले असता, साकारिया म्हणाला, “ऋषभ हा संघाचा लीडर आहे. तो स्वत: संपूर्ण परिस्थिती आणि आजूबाजूच्या दबावाची परिस्थिती पाहतो. संघाला या परिस्थितीतून कसे बाहेर काढता येईल हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तो घेतो. जेव्हा खेळाडू चांगली कामगिरी करतात तेव्हा त्याचे सर्व श्रेय त्यांना जाते. परंतु तो स्वतःवर दबाव आणि कठीण परिस्थिती घेतो, हे एका लीडरचे लक्षण आहे.

साकारियाचे दिल्लीत आगमन झाल्याने त्याचा राजस्थानचा माजी सहकारी बांगलादेशच्या मुस्तफिजुर रहमानशी पुन्हा भेट ( Reunion with Mustafizur Rahman ) झाली. साकारियाने खुलासा केला की तो त्याच्या सहकारी डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाकडून गोलंदाजी कशी करायची हे शिकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी गेल्या वर्षी राजस्थानमध्ये त्याच्यासोबत गोलंदाजी करायला सुरुवात केली. पण या वर्षी मुस्तफिझूरने त्याला गोष्टी सोप्या करण्यास सांगितले कारण वेगवान गोलंदाजांसाठी येथील परिस्थिती थोडी कठीण आहे.

