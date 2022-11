हॅमिल्टन : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना ( HAMILTON MATCH LIVE UPDATE ) आहे. भारताने 4.5 षटकात 22 धावा केल्या आहेत. पावसामुळे सामना थांबविण्यात आला आहे. न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑकलंडमध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा सात गडी राखून पराभव केला. या विजयासह न्यूझीलंडने तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मालिकेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय संघाला ( INDIA VS NEW ZEALND ) हा सामना जिंकणे आवश्यक आहे.

न्यूझीलंडने हेड टू हेड इंडिया आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यातील शेवटचे पाच सामने जिंकले आहेत. न्यूझीलंडच्या भूमीवरही भारताची कामगिरी चांगली झालेली नाही. कर्णधार म्हणून शिखरची कामगिरी शिखरच्या नेतृत्वाखालील हा 11वा ( INDIA VS NEW ZEALND 2ND ODI ) एकदिवसीय सामना आहे, ज्यामध्ये भारताने नऊ जिंकले आहेत आणि तीन सामने गमावले आहेत.

दोन मालिका अनिर्णित : न्यूझीलंडच्या भूमीवर भारताचा विक्रम भारताने न्यूझीलंडमध्ये नऊ एकदिवसीय मालिका खेळल्या आहेत, त्यात फक्त दोन जिंकल्या आहेत, तर दोन मालिका अनिर्णित राहिल्या आहेत. जर सामनांबद्दल बोलायचे झाले तर, 43 सामन्यांपैकी भारतीय संघाने 14 सामने जिंकले आहेत तर 26 सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. दोन्ही देशांदरम्यान एकूण 15 एकदिवसीय मालिका झाल्या आहेत, ज्यामध्ये भारताने आठ आणि न्यूझीलंडने पाच जिंकले आहेत. या दोघांमध्ये दोन मालिका अनिर्णित राहिल्या आहेत. उमरान आणि अर्शदीपने वनडेत पदार्पण केले उमरान मलिक आणि अर्शदीप सिंग यांनी पहिल्या वनडेत पदार्पण केले. या सामन्यात मलिकने डेव्हॉन कॉनवेचे दोन बळी घेतले. तर अर्शदीप सिंग काही विशेष करू शकला नाही.

भारताचा संभाव्य संघ: शिखर धवन (कर्णधार), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दुल ठाकूर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल. न्यूझीलंडचे फिनिश ऑलंडन्स समर्थक , डेव्हॉन कॉनवे, केन विल्यमसन (सी), टॉम लॅथम (विकेटकीपर), डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, अॅडम मिल्ने, मिचेल सॅंटनर, टिम साउथी, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.