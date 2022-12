सॅन फ्रान्सिस्को : इलॉन मस्क यांनी ( Twitter CEO Elon Musk ) सोमवारी सांगितले की व्हाईट हाऊसचे आउटगोइंग मुख्य वैद्यकीय सल्लागार ( Dr Anthony Fauci ) डॉ. अँथनी फौसी यांच्यावर कोविड-19 साथीच्या ( Elon Musk Demanded for Dr Fauci to be Prosecuted ) आजारात लाखो लोकांचा बळी घेणार्‍या संशोधनासाठी ( Elon Musk on Dr Anthony Fauci ) निधीसाठी ( NIAID USA ) फौजदारी कारवाई केली पाहिजे. या टिप्पणीसाठी वैज्ञानिक समुदायाने मस्कवर ( scientists criticizes elon Musk ) जोरदार टीका केली असली तरी. अमेरिकेतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍलर्जी आणि संसर्गजन्य रोगांचे प्रमुख म्हणून फौसी या महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत. गंभीर आजार आणि मृत्यू रोखण्यासाठी, लवकर लसीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी मान्यताप्राप्त कोविड लसींच्या सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेवर नेहमीच भर दिला आहे.

मस्कने पहिले ट्विट केले, माझे सर्वनाम Prosecute/Fauci आहेत. सोमवारी, ट्विटरच्या नवीन मालकाने त्याच्या जवळपास 121 दशलक्ष फॉलोअर्सना सांगितले की जेव्हा ते विचारत नाहीत तेव्हा त्याचे सर्वनाम इतरांवर लादणे आणि जे न विचारत त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे हे कोणासाठीही चांगले किंवा चांगले नाही. फौकीसाठी, तो खोटे बोलला. काँग्रेससाठी आणि अनुदानित लाभ-ऑफ-फंक्शन संशोधन ज्याने लाखो लोक मारले.

वैज्ञानिक समुदाय आणि सरकारचे नेते डॉ. अँथनी फौसी यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले, ज्यांनी नुकतेच सांगितले की, स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी, तुमच्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी, तुम्ही स्वत:चे, तुमच्या कुटुंबाचे आणि तुमचे रक्षण करण्यास सक्षम होताच तुमची अद्यतनित COVID- मिळवा. 19 शॉट. सर्जन/शास्त्रज्ञ डेव्हिड गोर्स्की सर्जन शास्त्रज्ञ मस्कला पोस्ट केले तुम्हाला हे समजले आहे की अँथनी फौसी कोणाच्या अनुदान अर्जांना निधी मिळेल हे वैयक्तिकरित्या निवडत नाही, बरोबर? संपूर्ण प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये दोन स्तरांचे पुनरावलोकन आहे, एक अभ्यास विभाग आहे ज्यामध्ये तज्ञ शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आणि नंतर निधी कोणाला मिळेल हे प्राधान्य देण्यासाठी परिषद.

डॉ. अँथनी फौसी

मिनेसोटा सिनेटर एमी क्लोबुचर यांनी पोस्ट केले की ती डॉ. फौसीची मोठी चाहती आहे आणि त्यांनी आपल्या देशाला संकटातून कसे शांतपणे मार्गदर्शन केले. लस नाकारणाऱ्यांपुढे नतमस्तक होणे हे स्मार्ट व्यवसाय रणनीतीसारखे वाटत नाही, एमीने मस्कला सांगितले, परंतु मुद्दा असा आहे की: लक्ष वेधण्यासाठी तुमच्या उशिर अंतहीन शोधात तुम्ही एका चांगल्या माणसाला एकटे सोडू शकता का? रॉबर्ट रीच, बर्कलेचे प्राध्यापक आणि माजी कामगार सचिव यांच्या मते, मस्क आणि त्यांच्या समर्थकांनी वेबसाइटला अॅड होमिनेम हल्ले, खोटेपणा आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रवाहात बदलले आहे. रीच यांनी ट्विट केले, हे भाषण स्वातंत्र्य नाही. हे फक्त धोकादायक आहे.