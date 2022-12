क्वीन्सलँड [ऑस्ट्रेलिया] : संशोधकांच्या चमूने एक जलद, सुईमुक्त मलेरिया निदान करण्याचे तंत्रज्ञान तयार केले ( Researchers Develop New Way to Detect Malaria ) आहे. ज्यात दरवर्षी लाखो जीव ( World Health Organisation ) वाचवण्याची क्षमता आहे. संशोधनाचे निष्कर्ष पीएनएएस नेक्ससमध्ये प्रकाशित ( The Research were Published in PNAS Nexus ) झाले आहे. मलेरिया सामान्यत: रक्त तपासणीद्वारे शोधला ( Malaria is Usually Detected by a Blood Test ) जातो, परंतु शास्त्रज्ञांनी एक उपकरण वापरून एक पद्धत शोधली आहे, जी एखाद्या व्यक्तीच्या कानावर किंवा बोटावर पाच-ते-10 सेकंदांपर्यंत निरुपद्रवी इन्फ्रारेड प्रकाशाचा किरण चमकवते, ते इन्फ्रारेड स्वाक्षरी गोळा करते ज्यावर प्रक्रिया केली जाते.

यूक्यू स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल सायन्सेसचे डॉ. मॅगी लॉर्ड यांच्या मतानुसार : आंतरराष्ट्रीय संघाचे नेते, यूक्यू स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल सायन्सेसचे डॉ. मॅगी लॉर्ड यांनी सांगितले की, हे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर मलेरियाशी कसे लढले जाते यात क्रांती घडवून आणेल. "सध्या लोकांच्या मोठ्या गटांची चाचणी करणे आश्चर्यकारकपणे आव्हानात्मक आहे. जसे की गाव किंवा शहराची लोकसंख्या तुम्हाला प्रत्येकाकडून रक्त घ्यावे लागेल आणि परिणाम मिळविण्यासाठी ते अभिकर्मकाने मिसळावे लागेल," असे डॉ. लॉर्ड यांनी सांगितले.

"परंतु या साधनाद्वारे संपूर्ण गाव किंवा शहर मलेरियाने ग्रस्त आहे की नाही हे आपण पटकन शोधू शकतो." हे तंत्र रसायनमुक्त, सुईमुक्त आहे आणि इन्फ्रारेड-प्रकाश वापरून त्वचेद्वारे मलेरिया शोधते. हे खरोखर विलक्षण आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या त्वचेवर फक्त एक फ्लॅश मारला की याचे संशोधन पूर्ण झाले.

हे डिव्हाइस स्मार्टफोनवर चालते : "हे डिव्हाइस स्मार्टफोनवर चालते, त्यामुळे रिअल-टाइममध्ये परिणाम मिळू शकतात." संशोधकांचा विश्वास आहे की, हे तंत्रज्ञान मलेरिया दूर करण्यासाठी पहिले पाऊल आहे. "जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मलेरियाच्या अहवालानुसार, 2020 मध्ये जगभरात अंदाजे 241 दशलक्ष प्रकरणे होती. मलेरियामुळे 600,000 हून अधिक लोक मरण पावले," असेही डॉ. लॉर्ड यांनी सांगितले.

मलेरियाने 90 टक्के मृत्यू हे पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे : "बहुतेक प्रकरणे उपसहारा आफ्रिकेतील आहेत. जिथे 90 टक्के मृत्यू हे पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे आहेत." या रोगाचे उच्चाटन करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे लोकसंख्येमध्ये लक्षणे नसलेल्या लोकांची उपस्थिती आहे. जे संक्रमणासाठी जलाशय म्हणून काम करतात. डास "जागतिक आरोग्य संघटनेने स्थानिक भागात मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हे नॉनआक्रमक, परवडणारे आणि जलद साधन ते साध्य करण्याचा एक मार्ग देते."

तंत्रज्ञानामुळे इतर आजारांवरही मात करता येऊ शकते : "आम्ही मलेरिया, झिका आणि डेंग्यू यांसारखे संक्रमण शोधण्यासाठी डासांवर या तंत्रज्ञानाचा यशस्वीपणे वापर केला आहे," डॉ. लॉर्ड म्हणाले. “आमच्या कोविडनंतरच्या जगात, लोक जगभर फिरत असताना रोगांचा चांगल्या प्रकारे सामना करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. "आम्हाला आशा आहे की, हे साधन प्रवाशांना स्क्रीन करण्यासाठी प्रवेशाच्या बंदरांवर वापरले जाऊ शकते. रोगांचा पुन्हा परिचय कमी करणे आणि जागतिक उद्रेक कमी करणे. "अजूनही सुरुवातीचे दिवस आहेत, परंतु ही पुरावा-संकल्पना रोमांचक आहे."