कोईम्बतूर: शनिवारी करुणा विद्यापीठात बोलताना भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे ( Indian Space Research Organisation ) अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ( ISRO Chairman Dr. S. Somnath ) म्हणाले की, अंतराळ धोरण 2022 अंतर्गत, इमेजिंग उपग्रह आता खाजगी संस्थांच्या मालकीचे असतील, पूर्वी ते फक्त इस्रो आणि संरक्षण यांच्या मालकीचे होते. ते 26व्या दीक्षांत समारंभाच्या निमित्ताने ( Karunya University 26th convocation ceremony ) बोलत होते.

विद्यापीठाचे कुलपती पॉल दिनाकरन ( University Chancellor Paul Dhinakaran ) अध्यक्षस्थानी होते. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले डॉ. सोमनाथ यांनी 1700 पदवीधरांना पदवी प्रदान केली. डॉ.सोमनाथ यांनी विद्यापीठ परिसरातील प्रयोगशाळांनाही भेट दिली.

डॉ. सोमनाथ यांनी पुढे माहिती दिली की, स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल (SSLV) महिन्याच्या अखेरीस किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला लॉन्च केले जाईल. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "सरकारला अंतराळ क्षेत्रात सुधारणा करायची आहे. अंतराळ धोरण 2022 तयार करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये आम्ही खाजगी संस्थांना उपग्रहांची मालकी आणि संचालन करण्यास परवानगी देतो. सध्या, इमेजिंग उपग्रह केवळ इस्रो आणि संरक्षण संस्था यांच्या मालकीचे आहेत. परंतु आता खाजगी संस्था देखील त्यांची मालकी घेऊ शकतात."

ते म्हणाले, "गुंतवणुकीच्या संदर्भात, ते भारतीय कंपन्यांसाठी 100 टक्के असेल. एफडीआयचे नियमन केले जाईल आणि ते 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास सरकारी परवानगी आवश्यक असेल. खाजगी संस्था देखील रॉकेटची मालकी घेऊ शकतात ( Private entities can now own satelite ), विकसित करू शकतात आणि लॉन्च करू शकतात." लाँच पॅड देखील तयार करा," ते म्हणाले. अंतराळ क्षेत्रात नवीन मार्ग निर्माण करणे हे आमचे ध्येय आहे.

ते पुढे णाले, "या वर्षासाठी अनेक मोहिमा नियोजित आहेत. या महिन्याच्या अखेरीस किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला आम्ही अलीकडेच विकसित केलेले स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल ( SSLV ) लाँच करू. गगनयान कार्यक्रमासाठी चाचणी आणि इतर चाचण्या देखील सुरू आहेत." अग्निपथ योजनेंतर्गत सशस्त्र दलात चार वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अग्निपथला इस्रोमध्ये नोकरी देण्यात येणार ( Agneepath will given job in ISRO ) असल्याची माहितीही डॉ.सोमनाथ यांनी दिली.

