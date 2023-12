मुंबई - first song from the movie Lal Salaam : 'लाल सलाम' हा चित्रपट रिलीजसाठी सज्ज होत असताना निर्मात्यांनी यातील पहिले गाणे लॉन्च केलं आहे. रिलीजची तारीख जवळ येत असताना चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता ताणली गेली आहे. अशातच एक धमाल उत्सवी, भरपूर ऊर्जा देणारं 'थेर तिरुविझा' हे गाणं लॉन्च करण्यात आलंय. हा चित्रपट जानेवरी महिन्याच्या सुरुवातीला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ऐश्वर्या रजनीकांत दिग्दर्शित 'लाल सलाम' हा 2024 मधील पोंगल शर्यतीचा भाग असणार्‍या असंख्य चित्रपटांपैकी एक आहे. विष्णू विशाल आणि रजनीकांत यांच्या भूमिका असलेल्या 'लाल सलाम' मधील पहिल्या गाण्यानं धमाल उडवली आहे.