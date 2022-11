वसई - श्रद्धा वालकर हत्याकांड प्रकरणात ( Shraddha Murder Case ) अधिक तपास करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांची टीम वसईत दाखल झाली होती. सकाळी 11 वाजल्यापासून संध्याकाळी साडे सात वाजेपर्यंत तब्बल साडे आठ तास दिल्ली ( shraddha walker murder case Delhi ) पोलिसांनी तपास केला.

श्रद्धा वालकर खून प्रकरणी पोलिसांनी नोंदवला घरमालकाचा जबाब

श्रद्धाच्या मित्राची चौकशी - ज्यात श्रद्धाचा मित्र लक्ष्मण नाडर भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या घर मालकांची चौकशी करून त्यांचे जवाब नोंदविण्यात आले आहेत. वसई माणिकपूर पोलीसांच्या गुन्हे शाखा कार्यालयात तब्बल साडे आठ तास आज दिल्ली पोलीस वसईत तपास करीत होते.

नशेत श्रद्धाची हत्या - श्रद्धा खून प्रकरणाच्या ( Shraddha Murder Case ) तपासासाठी दिल्ली पोलिसांचे ( investigate Shraddha murder case ) पथक वसई, पालघर येथे पोहोचले ( Delhi Police reached Vasai Palghar ) आहे. या पथकाने स्थानिक माणिकपूर पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असून तपासात त्यांची मदत घेतली जात आहे. पोलिसांच्या चौकशीत आरोपी आफताबने दिल्ली पोलिसांसमोर अनेक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आफताबने सांगितले की, त्याला गांजा ओढण्याचे व्यसन आहे. याबाबत श्रद्धा अनेकदा बोलायची. यावरून दोघांमध्ये भांडण व्हायचे. आफताबने सांगितले की, ज्या दिवशी श्रद्धाची हत्या झाली त्या दिवशी तो गांजाच्या नशेत होता.

दिल्ली पोलीस महाराष्ट्रात - या हत्येचा तपास करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी गेल्या शनिवारी आफताबला ताब्यात घेतले होते. यानंतर न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. गुरुवारी दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने आफताबला पुन्हा पाच दिवसांसाठी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. खून आणि मृतदेहाचे तुकडे करण्यासाठी वापरलेले हत्यार आणि श्रद्धाच्या मृतदेहाचे तुकडे पोलिसांना शोधावे लागणार आहेत. मात्र, या प्रकरणाच्या अधिक तपासासाठी दिल्ली पोलीस महाराष्ट्रात पोहोचले आहेत.

वसईजवळ राहत होती श्रद्धा वालकर - दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी सांगितले होते की, त्यांच्या टीमने वसई, पालघर जिल्ह्यांतील पोलिसांशी संपर्क साधला नाही, पण लवकरच वसई, पालघरच्या पोलिसांशीही संपर्क साधला जाईल. श्रद्धा वालकर वसईजवळ राहायची. मीरा-भाईंदर वसई विरार (MBVV) पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, आफताब अमीन पूनावाला यांना गेल्या शनिवारी अटक करण्यात आली होती, त्यानंतर त्यांच्यात, दिल्ली पोलिसांमध्ये कोणताही संवाद झालेला नाही.

खून प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक माहिती- महाराष्ट्रातील श्रद्धा वालकर हिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून जंगलात फेकून देणाऱ्या तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला याचे वास्तव एकापाठोपाठ एक कारनामे समोर येत आहेत. या खून प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. श्रद्धाची हत्या केल्यानंतर आफताबने तिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून फ्रीजमध्ये ठेवले होते. त्याचवेळी तो दुसऱ्या मुलीला डेट करत ( Aftab was dating another girl ) होता.( Girl murdered in love affair in Delhi )

पाच महिन्यांनंतर अटक: आफताबने मुंबईपासून 1,500 किमी अंतरावर असलेल्या दिल्लीच्या मेहरौली भागात त्याची लिव्ह-इन पार्टनर श्रद्धा (26) हिची निर्घृण हत्या केली. एवढेच नाही तर आरोपींनी मृतदेहाचे अनेक तुकडे करून दिल्लीतील विविध भागात फेकून मृतदेहाची विल्हेवाट लावली. आता दिल्ली पोलिसांनी या हत्येचे गूढ उकलून आरोपी आफताब अमीन पूनावाला याला पाच महिन्यांनंतर अटक केली आहे.

फ्रीजमध्ये ठेवला होता मृतदेह : हत्येनंतर आरोपींनी श्रद्धाच्या मृतदेहाचे जे तुकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकले होते, त्याचा शोध पोलीस आता आफताबच्या माध्यमातून घेत आहेत. ते तुकडे फेकण्यासाठी आरोपी रोज रात्री 2 वाजता फ्लॅटमधून बाहेर पडत असे, असेही तपासात समोर आले आहे. ते तुकडे फ्रीजमध्ये ठेवण्यासाठी त्यांनी 300 लिटरचा फ्रीज विकत घेतला होता.