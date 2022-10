सातारा : खरी शिवसेना कुणाची, यासंदर्भातील निर्णयाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात ( Supreme Court Sent Decision to Election Commission ) टोलवला आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले ( Arrow Symbol Can be Frozen ) जाऊ शकते, या चर्चेच्या अनुषंगाने बोलत सुप्रिया सुळे बोलत होत्या. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या स्थापनेचा दाखला देत महिनाभरात आम्ही चिन्ह लोकांमध्ये ( Gram Panchayat Elections Reach Mark in Ten Days ) पोहोचवले, निवडून आलो आणि सत्तेतही बसलो, अशी प्रतिक्रिया कराडमधील पत्रकार परिषदेत दिली.