मुंबई- राज्य मंत्रिमंडाळाचा 39 दिवसांपासून लांबलेला विस्तार अखेर मंगळवारी सकाळी राजभवनात पार पडला. त्यात भाजपा व शिंदे गटाचे ( BJP and Shinde group ) प्रत्येकी 9 अशा एकूण 18 आमदारांना मंत्रिपदाची ( 18 MLAs sworn as ministers ) संधी मिळाली आहे. 39 दिवसानंतर राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने आपला पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार ( Maharashtra Cabinet Expansion 2022 ) केला आहे. आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये ( first cabinet expansion of CM Shinde ) भारतीय जनता पक्षाकडून 9 तर एकदाच शिंदे गटाकडून 9 असे एकूण 18 मंत्र्यांना मंत्रिपदाची जबाबदारी ( ministerial responsibility in Shindes cabinet ) देण्यात आली आहे. मात्र आता मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर कोणत्या आमदाराला कोणते खाते मिळणार ( ministerial account allocation in Shinde cabinet ) , यासाठी लॉबिंग सुरू झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.