मुंबई - गणेशोत्वसाठी बहुसंख्य मंडळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या उंच मुर्त्यांचा वापर करतात. मात्र, माटुंगा येथील जीएसबी गणेशोत्सव मंडळांकडून शाडू मातीपासून सात फुटाची मूर्ती बनवण्यात आली आहे. या मूर्तीला इको फ्रेंडली रंग देण्यात आले आहेत. Use of gold and silver for decoration of Ganesha Murti of GSB यामुळे समुद्रात किंवा कुठेही या मूर्तीचे विसर्जन केल्यास केवळ अर्ध्या तासात मातीची मूर्ती पाण्यात विरघळून जाणार आहे. मूर्तीचे रंगही पर्यावरण पूरक आलस्याने पाण्यामधील मासे आणि आणि इतर प्राण्यांना कोणतीही इजा यापासून होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. या मंडळाकडून गणपतीच्या आभुषणासाठी आणि सजावटीसाठी ६६ किलो सोनं आणि ३०० किलो चांदीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे येथील गणेश मूर्ती ही सोन्याचा गणपती म्हणून ओळखली जाते. या मंडळाला दिवसाला सव्वा ते दीड लाख भाविक भेट देतात अशी माहिती जीएसबी सेवा मंडळाचे विश्वस्त आणि प्रवक्ते अमित पै यांनी दिली आहे.

३१६.४ कोटीचा विमा - जीएसबी मंडळ श्रीमंत मंडळ म्हणून ओळखले जाते. या श्रीमंत मंडळाकडून तब्बल ३१६.४ कोटीचा विमा काढण्यात आला आहे. न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीकडून हा विमा काढण्यात आला आहे. Environmentally friendly statue of GSB याआधी २०१६ मध्ये मंडळाने ३०० कोटी रुपयांचा विमा काढला होता. ३१६.४० कोटी रुपयांच्या विम्यामध्ये सोने, चांदी आणि मूर्तीची सजावट करणाऱ्या दागिन्यांसाठी ३१.९७ कोटी रुपये, मंडळासाठी काम करणारे स्वयंसेवक, पुजारी, स्वयंपाकी, फुटवेअर स्टॉलचे कर्मचारी, पार्किंग कामगार आणि कोणतीही दुर्घटना घडल्यास सुरक्षा रक्षक यांच्यासाठी २६३ कोटी रुपये, आग आणि भूकंपामुळे झालेल्या नुकसानीच्या वस्तू जसे की फर्निचर, इतर फिटिंग्ज, संगणक, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्कॅनर, भांडी, फळे आणि भाजीपाला इत्यादींसाठी १ कोटी रुपये असा विमा काढण्यात आला आहे.

प्रसादामध्ये नारळाचा वापर - जी. एस. बी मंडळाच्या प्रसादामध्ये नारळाचा वापर प्रामुख्याने केला जातो. यासाठी लाखो नारळाचा वापर केला जातो. प्रत्येक भाविकाला खोबर्‍याचा तुकडा, वाटी प्रसाद म्हणून दिला जातो. सोबतच पंचखाद्यांचा प्रसाद बनवला जातो. यामध्ये पोहे, खोबरं, गूळ, लाह्या, वेलची पावडर, तीळ यांचा समावेश असतो. मंडळाकडून भाविकांना पौष्टीक प्रसाद देण्याचा प्रयत्न असतो. मंडळाकडून दिवसाला २० हजार भाविकांना प्रसादाचे वाटप केले जाते.

डिजिटल गणेशोत्सव - भाविकांसाठी यंदा डिजिटल देवा दिली जाणार आहे. सेवा, पूजा, दान सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली आहे. स्वयंसेवकांद्वारे पूजा/सेवा/देणग्या बुक करण्यासाठी जीएसबी सेवा मंडळ अॅप लाँच केले आहे. क्यूआर कोड स्कॅनर मुख्य प्रवेशद्वारावर लावण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवाचे JioTV, My Jio App, विविध केबल नेटवर्क्स, YouTube, Facebook आणि Instagram वर मंडळाच्या सोशल मीडिया साइट्सवर 6 दिवस 24 तास डिजिटल लाइव्ह स्ट्रीमिंग केले जाणार आहे.

