मुंबई: जागतिक बाजारातील संमिश्र ट्रेंडमध्ये ( Composite trends in the global market ) बुधवारी शेअर बाजारांनी सुरुवातीपासूनच नफा गमावला आणि अस्थिर व्यापारात सेन्सेक्स 109.94 अंकांनी घसरला. बीएसईचा 30 शेअर्सचा सेन्सेक्स 109.94 अंकांनी म्हणजे 0.20 टक्क्यांनी घसरून 54,208.53 अंकांवर आला. दिवसभराच्या व्यवहारादरम्यान, तो एकदा 54,786 अंकांच्या उच्चांकावर गेला आणि 54,130.89 अंकांच्या नीचांकी पातळीवर आला.

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा निफ्टीही ( National Stock Exchange Nifty ) 19 अंकांनी म्हणजेच 0.12 टक्क्यांच्या घसरणीसह 16,240.30 वर बंद झाला. पॉवरग्रीड, टेक महिंद्रा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, भारती एअरटेल, लार्सन अँड टुब्रो, बजाज फिनसर्व्ह, विप्रो, एनटीपीसी आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीज या सेन्सेक्स कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. दुसरीकडे, अल्ट्राटेक सिमेंट, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, आयटीसी आणि ऍक्सिस बँक या कंपन्यांचे समभाग वधारले.

इतर आशियाई बाजारांमध्ये, हाँगकाँगचे हँग सेंग, दक्षिण कोरियाचे कोस्पी आणि जपानचे निक्केई वाढीसह बंद झाले, तर चीनचे शांघाय कंपोझिट घसरले. युरोपीय शेअर बाजार दुपारच्या सत्रात संमिश्र ट्रेंडसह व्यवहार करत होते. आणि अमेरिकन बाजार मंगळवारी नफ्यात बंद ( US markets closed lower on Tuesday ) झाले. जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे संशोधन प्रमुख विनोद नायर ( Financial Services Head of Research Vinod Nair ) म्हणाले, “युरोपियन बाजार घसरणीत उघडण्याआधी फार्मा आणि एफएमसीजी कंपन्यांच्या वाढीमुळे देशांतर्गत बाजारातील वाढ दिसून आली. मात्र, ब्रिटनमधील वाढती महागाई आणि ती कमी करण्याच्या केंद्रीय बँकेच्या अध्यक्षांच्या विधानाचा गुंतवणूकदारांच्या भावनेवर परिणाम झाला.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ( International oil benchmark Brent crude ) 1.13 टक्क्यांनी वाढून 113.2 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले. शेअर बाजारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदार काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मंगळवारी त्यांनी 2,192.44 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले.

