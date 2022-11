हैदराबाद : आता तुमच्या पाकिटात यापुढे रोख रुपये ठेवण्याची गरज नाही. त्याऐवजी, तुम्ही डिजिटल स्वरूपात ( Digital Currency From RBI ) चलन बाळगू शकता. तुमच्या ( Carry Currency in Digital Form ) फोनमध्ये तुमचे चलन, रुपये कायम सुरक्षित ( No Internet Required Nor Any Account ) असतील. तो दिवस दूर नाही जेव्हा बहुतेक लोक डिजिटल चलनाकडे वळतील. हे सर्व भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन उपक्रमांमुळे शक्य होणार ( Launch of E Rupee By RBI ) आहे. ज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ( No Bank Account Required For Digital Currency ) सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) चा समावेश ( Digital Currency Transactions From Phone ) पहिल्या टप्प्यात घाऊक विभागात आणि नंतर किरकोळ क्षेत्रात केला जाईल.

तुमच्या हातातील फोनच्या एका क्लिकवर होईल डिजिटल व्यवहार : एकदा का डिजिटल चलन पूर्णपणे उपलब्ध झाल्यानंतर, तुम्ही तुमच्या हाताच्या तळहातावर ठेवलेल्या फोनवर फक्त एका क्लिकवर बहुतेक आर्थिक व्यवहार करू शकता. यापुढे रोख मोजण्याची गरज नाही. तुम्ही प्रत्यक्ष चलनी नोटांना स्पर्श करू शकता आणि मोजू शकता. ई-चलन नोटा अमूर्त असतात आणि तुमच्या फोनवर साध्या स्पर्शाने व्यवहार करता येतात. ई-रुपी सामान्य माणसाचे जीवन कायमचे बदलून टाकणार आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

डिजिटल व्यवहारासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नसेल : डिजिटल रुपये हा मुख्यतः भौतिक रुपयाच्या तांत्रिक जुळ्यासारखा आहे. प्रत्यक्ष चलनी नोटांच्या बाबतीत जसे, डिजिटल चलनाची छपाई, प्रकाशन आणि वितरण यावरही RBI पूर्ण नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे ग्राहकांनी त्याच्या सत्यतेबद्दल शंका बाळगण्याची गरज नाही. भौतिक चलनी नोटा आणि नाण्यांप्रमाणेच, डिजिटल चलनदेखील ज्याने ते बाळगले आहे, वाहक त्याच्या मालकीचे आहे.

एका क्लिकवर किंवा स्पर्शाने विक्रेत्याकडे रुपये हस्तांतरित होणार : जेव्हा तुम्ही 599 रुपयांची एखादी वस्तू खरेदी करता, तेव्हा त्या रकमेचे डिजिटल चलन एका क्लिकवर किंवा स्पर्शाने विक्रेत्याकडे हस्तांतरित केले जाऊ शकते. परंतु, भौतिक स्वरूपात, तुम्हाला वेगवेगळ्या संप्रदायांच्या नोटा मोजाव्या लागतील आणि बदलही द्यावा लागेल. त्याच वेळी, डिजिटल चलन देयके आधीच उपलब्ध असलेल्या डिजिटल अॅप पेमेंटपेक्षा भिन्न आहेत. डिजिटल चलनाच्या व्यवहारासाठी बँक खाते किंवा इंटरनेटची गरज भासणार नाही.

डिजिटल चलन व्यवहार नेहमीच्या व्यवहारापेक्षा जलद : आणखी एक फायदा म्हणजे डिजिटल आणि भौतिक चलन कोणत्याही शुल्काशिवाय परस्पर बदलण्यायोग्य आहेत. डिजिटल चलन व्यवहार भौतिक चलन देयकांपेक्षा जलद आहेत. क्रिप्टोकरन्सी किंवा बिटकॉइनच्या बाबतीत विपरीत, डिजिटल चलनावर आरबीआयचे संपूर्ण नियामक नियंत्रण असेल आणि ते जोखीममुक्त आहे. क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांसाठी कोणतीही सुरक्षा नाही.

डिजिटल व्यवहारांसाठी बँक खात्याची आवश्यकता नाही : डिजिटल चलन दोन स्वरूपात येईल. एक गैरखाते आधारित आहे, व्यक्ती आणि फर्ममधील व्यवहारांसाठी बँक खात्याची आवश्यकता नाही. दुसरे म्हणजे वित्तीय संस्थांमधील खातेआधारित चलन व्यवहार. पहिल्या टप्प्यात, डिजिटल चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मर्यादित आहे जे ग्राहकांनी उपलब्ध केले आहे.

डिजिटल चलनामुळे सरकारचा नोटा छापणे आणि वितरण खर्च वाचणार : डिजिटल चलनामुळे सध्या सरकारकडून प्रत्यक्ष नोटा आणि नाणी छापण्यासाठी आणि वितरणासाठी खर्च होत असलेल्या हजारो कोटींची बचत होते. ई-चलनामुळे काळ्या पैशांचा धोका दूर होऊन पारदर्शकताही येईल. इंटरनेट किंवा पॉवरशिवाय देशव्यापी व्यवहार होऊ शकतात. बनावट चलनाला आळा घालता येईल आणि विविध देशांशी आर्थिक व्यवहार वाढवता येतील.