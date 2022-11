भिंड (मप्र): वाढदिवसाच्या पार्टीत केक कापण्याचा अनोखा प्रकार सोशल मीडियावर शनिवारी व्हायरल (cake cutting with desi katta Video viral) झाला. या व्हिडिओमध्ये काही लोक केक बाईकवर ठेवून देसी कट्ट्याने केक कापत (birthday cake cut by desi Katta ) होते. या केक कटिंगचे थेट प्रक्षेपण (live broadcast of cake cutting) सरपंचाच्या आयडीवरून करण्यात आले होते. त्यानंतर आता पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. Cake Cutting With Desi Katta

वाढदिवसाचा केक देशी कट्ट्याने कापला

केक कटिंगचे थेट प्रक्षेपण: व्हिडिओ तपासल्यानंतर असे आढळून आले की मेहगाव जिल्ह्यातील गौना हरदासपुरा ग्रामपंचायतीमध्ये केक कापण्याचा कार्यक्रम पार पडला. वाढदिवसाच्या पार्टीत बनवलेल्या व्हिडिओने याची पुष्टी केली, ज्यामध्ये गोना पंचायतीचे सरपंच राजू भदौरिया हे देखील दिसत होते आणि हा व्हिडिओ त्यांच्या एका समर्थकाने फेसबुकवर लाईव्ह प्ले केला होता. जो नंतर व्हायरल झाला.

केक कापण्यासाठी 315 बोअरचा देशी कट्ट्टयाचा वापर : ही बाब प्रसारमाध्यमांच्या निदर्शनास येताच अप्पर पोलिस अधीक्षकांना थेट विचारले असता, त्यांनी याप्रकरणी लवकरच कारवाई होणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर काही तासांनी बरोही पोलीस स्टेशनने गोना गावात पोहोचून सरपंचाला बोलावून घेतले. चौकशीत कळले की 16 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या गावातील एका व्यक्तीचा वाढदिवस होता, ज्यामध्ये तो देखील उपस्थित राहण्यासाठी आला होता. पार्टीत उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने केक कापण्यासाठी ३१५ बोअरचा अवैध देशी कट्टा दिला होता.

सरपंच व अन्य आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल : आरोपी सरपंचाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी अवैध शस्त्र घेऊन आलेल्या व्यक्तीला अटक करून त्याच्याकडून ३१५ बोअरचा अवैध कट्टा व दोन काडतुसे जप्त केली. तसेच, सरपंच आणि पक्षात उपस्थित असलेल्या इतर लोकांवर शस्त्रास्त्र कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.