हैदराबाद - देशात पाच राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. आतापर्यंत गोवा आणि उत्तराखंड विधानसभेसाठी मतदान पार पडले आहे. तर उत्तरप्रदेशातील दोन टप्पाच्या मतदान झाले आहे. आज रविवारी पंजाबमधील सर्व ११७ ( Voting for 117 seats in Punjab ) तर उत्तर प्रदेशातील तिसऱ्या टप्प्याचे ५९ जागांसाठी ( Voting for 59 seats in Uttar Pradesh ) मतदान होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सात टप्प्यात मतदान होणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारीची तपासणी करताना अधिकारी

यूपीत 627 उमेदवारांचे भविष्य ईव्हीएम बंद होणार -

उत्तर प्रदेशात तिसऱ्या टप्प्यातील १६ जिल्ह्यांतील ५९ जागांसाठी आज २० फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. तिसऱ्या टप्प्यात पश्चिम यूपीतील फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज आणि हाथरस या 5 जिल्ह्यांत मतदान होणार आहे. झाशी, जालौन, ललितपूर, हमीरपूर आणि महोबा जिल्ह्यात बुंदेलखंड प्रदेशात विधानसभेच्या १३ जागा आहेत. याशिवाय अवध प्रदेशातील कानपूर, कानपूर देहाट, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज आणि इटावा या 27 विधानसभा जागांवर मतदान होणार आहे. यूपीतील २.१५ कोटी मतदार हे 627 उमेदवारांचे भविष्य ईव्हीएम बंद करतील.

या प्रदेशात यादव बंधूंचे होते वर्चस्व -

2017 पर्यंत यातील बहुतांश भाग समाजवादी पक्ष (SP) आणि बहुजन समाज पक्ष (BSP) चे बालेकिल्ले होते. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने या प्रदेशात 49 जागा जिंकल्या होत्या, तर सपा-काँग्रेस आघाडीला 9 जागा मिळाल्या होत्या. या प्रदेशात किमान 30 जागा आहेत, जिथे यादव बंधूंचे वर्चस्व आहे.

पंजाब विधानसभा -

पंजाब विधानसभेची निवडणुकीचे मतदान 14 फेब्रुवारी रोजी होणार होते. मात्र, पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ( CM Charanjit Singh Channi ) यांच्यासह अनेक नेत्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मतदानाच्या तारखेचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदानाची ( Election Commission of India ) तारीख ६ दिवसांनी बदलली होती. ( Election Commission of India on Punjab Assembly election ) त्यामुळे आज रविवारी पंजाब विधानसभेसाठी निवडणूक होत आहे.

विधानसभेच्या एकूण 117 जागा -

जुन्या परंपरेनुसार सरकार बदलेल की काँग्रेसची जादू चालेल. आम आदमी पक्ष सत्तेच्या जवळ येईल की त्रिशंकू विधानसभा सत्तेची नवी राजकीय समीकरणे तयार करेल. पंजाबमधील ही सर्व निवडणूक समीकरणे आज रविवारी होणाऱ्या मतदानानंतर ठरणार आहेत. विधानसभेच्या एकूण 117 जागा आहेत. पंजाबमधील मालवा विभागातील 69, दोआबातील 23 आणि माझातील 25 जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे.

मतदारांची टक्केवारी -

पंजाबमधील मतदारांची संख्या सुमारे २.१२ कोटी आहे. हुह. यामध्ये शीख मतदारांची संख्या ५७.६९ टक्के आहे. त्यापैकी जाट शीख लोकसंख्या 19 टक्के आहे. हिंदू मतदार 38.59 टक्के आहेत, ज्यात ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, खत्री, अरोरा आणि सूड यांचा समावेश आहे. याशिवाय मुस्लिम १.९ टक्के, ख्रिश्चन १.३ टक्के आणि इतर धर्माचे आहेत. दलित मतदार हे शीख आणि हिंदू या दोन्ही धर्माचे आहेत. एकूणच मतदानात त्यांचा 32 टक्के वाटा आहे.

यावेळी प्रामुख्याने पंजाबमध्ये चतुर्भुज लढत -

यावेळी अकाली दलाने बीएसपीसोबत युती केली आहे. पंजाबमधील 117 जागांपैकी 97 जागा अकाली आणि 20 जागा बीएसपीने जिंकल्या आहेत. कॅप्टन अमरिंदर यांच्या पक्षाव्यतिरिक्त भाजपने अकाली दल संयुक्तासोबत करार केला आहे. पंजाबमध्ये भाजप 68, पंजाब लोक काँग्रेस 34 आणि अकाली दल एकत्रित 15 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष सर्व जागांवर लढत आहेत. याशिवाय संयुक्त समाज मोर्चा आणि संयुक्त संघर्ष पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.

