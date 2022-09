सॅन फ्रान्सिस्को (यूएसए): केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवारी सहा दिवसांच्या यूएस दौऱ्यावर सॅन फ्रान्सिस्को येथे दाखल Piyush Goyal on US tour झाले. त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान, ते लॉस एंजेलिसमध्ये भारत-अमेरिका स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम समिट आणि इंडो-पॅसिफिक फ्रेमवर्क फॉर इकॉनॉमिक प्रॉपरिटी (IPEF) मंत्रिस्तरीय बैठकीला उपस्थित राहतील. 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी बैठक होणार आहे. सॅन फ्रान्सिस्कोला पोहोचल्यानंतर पियुष गोयल Union Minister Piyush Goyal यांनी महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनीही सॅन फ्रान्सिस्को येथील गदर स्मारकाला भेट दिली.

पुढील दोन दिवस विविध उद्योगांशी संबंधित कंपन्यांच्या मालकांशी येथे चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध चांगले होत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये चांगला समन्वय आहे. इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कची दोन दिवसीय मंत्रिस्तरीय बैठक आहे. ज्यामध्ये यूएस, भारत, जपान, इंडोनेशिया आणि इंडो-पॅसिफिकच्या जवळ असलेल्या मित्र देशांच्या मंत्र्यांमध्ये नवीन आर्थिक गट बैठक होईल. ते म्हणाले की, इंडो-पॅसिफिकच्या जवळ असलेल्या मित्र राष्ट्रांमध्ये नवीन आर्थिक गट तयार केला पाहिजे.

भारताला सर्वाधिक पसंतीचे गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून प्रक्षेपित करण्यावर ज्या देशांकडे समान दृष्टी आहे, आणि ज्यांना लोकशाही, मानवी हक्क मूल्ये आणि पारदर्शकतेने व्यवसाय करायचा आहे आणि त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. म्हणून हा गट तयार केला जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, या दौऱ्यात ते अमेरिकेतील आघाडीचे व्यापारी, अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांशी भागीदारी वाढवण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी भेटतील. वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, या दौऱ्यात Union Minister Piyush Goyal on US tour भारताला सर्वाधिक पसंतीचे गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून प्रक्षेपित करण्यावर भर असेल.

आयपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या वेळी गोयल अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन ताई आणि यूएस वाणिज्य सचिव जीना एम रायमंडो यांचीही भेट घेतील. मंत्रिस्तरीय बैठकीत व्यापार, पुरवठा साखळी, स्वच्छ अर्थव्यवस्था आणि परिचालन अर्थव्यवस्था या चार स्तंभांवर चर्चा होणार IPEF Ministerial meeting in San Francisco आहे. निवेदनानुसार, गोयल या कालावधीत आयपीईएफ सदस्य देशांच्या समकक्षांशी द्विपक्षीय बैठकाही घेतील. IPEF च्या 14 सदस्य देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपाईन, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. Union Minister Piyush Goyal on US tour will attend IPEF Ministerial meeting in San Francisco

