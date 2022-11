बाली (इंडोनेशिया) : ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक (British Prime Minister Rishi Sunak) यांनी बाली, इंडोनेशिया येथे सांगितले की, आम्ही भारतासोबत व्यापार करारासाठी वचनबद्ध (Britain committed to trade with India) आहोत; परंतु आम्हाला काही गोष्टी दुरुस्त करण्याची गरज आहे. भारताच्या G-20 चे अध्यक्षपदाबाबत (G 20 summit presidency to India) ऋषी सुनक म्हणाले की, G-20 चे अध्यक्षपद भारताने स्वीकारल्याबद्दल आनंद आहे. UK committed trade deal with India, latest news from G 20 summit

मोदी-ऋषी सुनक भेट - तत्पूर्वी, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी बाली येथे G-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान शिष्टमंडळ स्तरावर द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली.