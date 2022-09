ठाणे - महानगरपालिकेवरती प्रशासक नेमला असताना ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामांनी हैदोस घातला Large number of illegal construction in Thane आहे. पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे लागू झालेल्या प्रशासकीय राजवटीचा फायदा घेत ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु असून पालिकेकडून केवळ कारवाईचा फार्स सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. ज्या ज्या ठिकाणी अनाधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्यावतीने करावी करण्यात Action on illegal construction येत आहे. त्या ठिकाणी पुन्हा ही अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याचे उघड कारवाई नंतरही बांधकामे पूर्ण झाले आहे.