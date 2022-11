लखनौ (उत्तर प्रदेश) : बदायूं जिल्ह्यातील उशैत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सातरा गावात सोमवारी सायंकाळी एकाच कुटुंबातील ३ जणांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात (Three people shot dead after entering house) आली. या हत्येमागे जुने वैमनस्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. माहिती मिळताच एसएसपी डॉ ओपी सिंह आणि एसपी देहात सिद्धार्थ कुमार वर्मा पोलिस दलासह घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी घटनास्थळाचा आढावा घेतला. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तिहेरी हत्याकांडामुळे गावात खळबळ उडाली (people shot dead after entering house) आहे.

हत्येमागे जुने वैमनस्य : मिळालेल्या माहितीनुसार, समाजवादी पार्टीचे माजी ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार गुप्ता, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या आईची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. या हत्येमागे जुने वैमनस्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गावातीलच रवींद्रकुमार दीक्षित यांच्यासह अनेक लोकांशी त्याचे दीर्घकाळापासून वैर होते. रवींद्रच्या वडिलांची अनेक वर्षांपूर्वी हत्या झाली होती. ज्यामध्ये राकेश कुमार गुप्ता यांचे नाव पुढे आले. त्याचबरोबर दोन्ही कुटुंबे समाजवादी आणि भाजप या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. असे सांगितले जात आहे की - घटनेच्या काही वेळापूर्वी जेव्हा राकेश कुमार त्यांच्या घरी होते. काही लोकांनी घरात घुसून राकेश गुप्ताची हत्या केली. यादरम्यान मदतीसाठी आलेल्या त्याच्या आई आणि पत्नीचाही मृत्यू (Three people shot dead in UP) झाला.

कडक कारवाई : एसएसपी डॉ ओपी सिंह यांनी सांगितले की, राकेश गुप्ता, त्यांची पत्नी आणि आई यांचे मृतदेह वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये पडलेले आढळले. माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो. तेव्हा त्याला गोळ्या झाडण्यात आल्याचे दिसून आले. घटनास्थळी तपास केला असता या कुटुंबाचे स्थानिक दीक्षित कुटुंबाशी वैर असल्याचे निष्पन्न झाले. कुटुंबीयांनी अद्याप कोणतीही तक्रार दिलेली नाही. मात्र हे कृत्य करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली (Three people shot dead) जाईल.