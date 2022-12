नवी दिल्ली : चीनमधील कोरोनाबाबतचा गोंधळ ( Confusion about Corona in China ) आणि इतर अनेक देशांमध्ये कोरोनाची वाढती प्रकरणे पाहता भारत सरकारनेही अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. अनेक ठिकाणी कोरोनाची तपासणीही सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कोरोना चाचणीसाठी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांचे नमुने पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. विशेषत: चीन, हाँगकाँग, बँकॉक, जपान, दक्षिण कोरियासह इतर अनेक देशांतून येणाऱ्या विमान प्रवाशांचे IGI विमानतळावर उतरताच त्यांचे नमुने घेतले जात आहेत. ( Corona cases in Maharashtra )

भारतातही चिंतेचे वातावरण : या तपासणीत ज्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह येत आहे किंवा कोणत्याही प्रकारचा संशय आल्यास त्यांना तातडीने क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या आरोग्यमंत्र्यांनीही यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत, जेणेकरून परदेशातून येणाऱ्या हवाई प्रवाशांवर बारीक नजर ठेवली जावी. कारण चीनमध्ये ज्याप्रकारे कोरोना साथीच्या आजाराची संख्या प्रचंड वाढली आहे, त्यामुळे इतर देशांबरोबरच भारतातही चिंतेचे वातावरण आहे. ( Coronavirus today Maharashtra )

पुन्हा लॉकडाऊन होणार ? आता पुन्हा लॉकडाऊन होणार की विविध प्रकारच्या व्यवसाय, बाजारपेठा, चित्रपटगृहे, लग्नमंडपांवर बंदी येणार की नाही, अशी भीती लोकांमध्ये आहे. याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचनांसह काही सल्लेही दिले आहेत, जेणेकरुन त्यांना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आणि कोरोना टाळण्यासाठी अगोदरच प्रभावी पावले उचलणे सोपे होईल. ( Coronavirus news )