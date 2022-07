नवी दिल्ली - राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी ( Presidential Election ) देशभरातील निवडून आलेल्या आमदारांनी सोमवारी मतदान केले, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशमधील आमदारांचे मत सर्वाधिक आहे तर सिक्कीममधील आमदारांचे मत सर्वात कमी आहे. त्याच वेळी, खासदारांच्या मतांचे मूल्य त्यांच्यापेक्षा 700 जास्त आहे. उत्तर प्रदेशच्या 403 आमदारांपैकी प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य ( Value of Votes of MLA ) 208 आहे, म्हणजेच त्यांचे एकूण मूल्य 83,824 आहे. तामिळनाडू आणि झारखंडच्या प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य 176 आहे. यानंतर महाराष्ट्रात 175, बिहारमध्ये 173 आणि आंध्र प्रदेशात प्रत्येकी 159 मते आहेत.

तामिळनाडूच्या 234 सदस्यीय विधानसभेचे एकूण मत मूल्य 41,184 आहे आणि झारखंडच्या 81 सदस्यीय विधानसभेचे मत 14,256 आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 आमदारांचे मत मूल्य 50,400 आहे आणि बिहार विधानसभेच्या 243 सदस्यांचे मत 42,039 आहे. त्याच वेळी, 175 सदस्यांच्या आंध्र प्रदेश विधानसभेचे एकूण मत मूल्य 27,825 आहे.

आमदार मत मूल्याची गणना अशी आहे: 1971 च्या जनगणनेनुसार त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या आधारावर आमदाराच्या मताचे मूल्य मोजले जाते. छोट्या राज्यांमध्ये सिक्कीमच्या प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य सात आहे. यानंतर अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराममध्ये प्रत्येकी आठ, नागालँडमध्ये नऊ, मेघालय 17, मणिपूर 18 आणि गोव्यात 20 मते आहेत. केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीच्या आमदाराच्या मताचे मूल्य १६ आहे.

सिक्कीममधील 72 सदस्यांच्या एकूण मतांचे मूल्य 224, मिझोराममध्ये 40 सदस्यांचे मत मूल्य 320, अरुणाचल प्रदेशातील 60 आमदारांचे मत मूल्य 480, नागालँडमधील 60 आमदारांचे मत मूल्य 540, मेघालयातील 60 सदस्यांचे मत मूल्य 1,020, मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या 60 सदस्यांचे मत मूल्य 1,080 आहे आणि 40 सदस्यीय गोवा विधानसभेचे मत 800 आहे.

खासदाराचे मत मूल्य - त्याच वेळी, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकही विधानसभा नसल्यामुळे संसद सदस्याचे मत मूल्य 708 वरून 700 पर्यंत कमी झाले आहे. दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीरसह राज्य विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येच्या आधारे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत खासदाराच्या मताचे मूल्य ठरवले जाते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक महाविद्यालयात लोकसभा, राज्यसभेचे सदस्य आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सदस्य असतात. ऑगस्ट 2019 मध्ये लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर राज्य विधानसभेच्या 83 जागा होत्या. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात एक विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये केंद्र सरकारचे शासन असेल.

