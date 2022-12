लखनौ : सहारा ग्रुपचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना अटक करण्यासाठी पूर्व लखनौमधील पोलीस ठाण्याचे पोलीस गोमती नगर येथील सहारा शहरात पोहोचले आहेत. (Police Reached To Arrest Subrata Roy). एडीसीपी अली अब्बास यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहारच्या नालंदा ग्राहक न्यायालयाने 29 नोव्हेंबर रोजी सुब्रत राय यांच्याविरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी केला होता, ज्यानंतर लखनौ उत्तर विभागाचे पोलिस दल शहरात पोहोचले. पोलीसांची टीम सुब्रत रॉयचा शोध घेत आहे. सुब्रत रॉय यांचे घर गोमतीनगर आंबेडकर पार्कजवळ आहे. (police reached to arrest subrata roy in lucknow).

सहारा प्रमुख सुनावणीसाठी झाले नाही : उत्तर विभागाचे अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त अभिजित आर. शंकर यांच्या म्हणण्यानुसार, सुब्रत रॉय यांच्या विरोधात नालंदा ग्राहक न्यायालयाने जारी केलेल्या एनबीडब्ल्यू द्वारे अटक करण्यासाठी बिहार पोलिसांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर बिहार आणि लखनऊ पोलिस शुक्रवारी गोमती नगरमधील सहारा शहरात पोहोचले. मिळालेल्या माहितीनुसार, सहारा बँकिंगमधील गुंतवणूकदाराने सुब्रत रॉय यांच्याविरोधात बिहारच्या नालंदा ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल केला होता. समन्स असूनही, सहारा प्रमुख सुनावणीसाठी हजर झाले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी एनबीडब्ल्यू जारी केला होता. यापूर्वी, 22 एप्रिल 2022 रोजी सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रत राय यांच्यासह 8 संचालकांना अटक करण्यासाठी मध्य प्रदेशातील दतिया जिल्ह्याचे पोलीस लखनऊच्या गोमती नगर पोलिसांबाबत अजामीनपात्र वॉरंट घेऊन लखनौला पोहोचले होते. दतियामध्ये गुंतवणूकदारांनी सहारा प्रमुखाविरुद्ध 14 खटले दाखल केले होते.

14 गुन्हे दाखल : मध्यप्रदेशच्या दतिया पोलिस स्टेशनच्या निरीक्षकांनी सांगितले होते की सुब्रत राय यांच्या विरोधात त्यांच्या पोलिस ठाण्यात चिट फंड सोसायटी स्थापन करून पैसे हडप केल्याप्रकरणी 14 गुन्हे दाखल आहेत. या विरोधात कोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. सहारा कंपनीने लोकांना पैसे जमा करायला लावले आणि नंतर मुदतपूर्तीनंतर पैसे दिले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर खासदार सुब्रत रॉय यांना अटक न करताच परतावे लागले. एवढेच नाही तर पाटणा उच्च न्यायालयाने वारंवार समन्स बजावल्यानंतरही न्यायालयात हजर न राहिल्याने सुब्रत रॉय यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले होते. पाटणा हायकोर्टात सहारा इंडियाच्या विविध योजनांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांनी पैसे न दिल्याबद्दल न्यायालयात खटला दाखल केला होता.

पॅरोलवर तुरुंगाच्या बाहेर : सुब्रत रॉय यांनी सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना केली. याद्वारे त्याने विविध योजनांच्या नावाखाली 3 कोटींहून अधिक गुंतवणूकदारांकडून 17,400 कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. सप्टेंबर 2009 मध्ये सहारा प्राइम सिटीने आयपीओ आणण्यासाठी सेबीकडे कागदपत्रे सादर केली. सेबीने ऑगस्ट 2010 मध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. जेव्हा सेबीने तपासातील त्रुटी शोधण्यावर प्रश्न उपस्थित केले तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही समूह कंपन्यांना गुंतवणूकदारांना 24 हजार कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नाही तर न्यायालयाने सहारा प्रमुखाला पैसे देईपर्यंत तुरुंगात पाठवले होते. ते 4 मार्च 2014 पासून दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद होते. त्यानंतर त्यांची आई छावी राय यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 6 मे 2017 रोजी पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पॅरोलचा कालावधी वाढवण्यात आला आणि तेव्हापासून ते पॅरोलवर तुरुंगाच्या बाहेर आहेत.