मुंबई - रोज पेट्रोलचे नवे दर आहेत. ते काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि.21 एप्रिल)रोजी पेट्रोल-डिझेल कंपन्यांनी आजचे नवे दर जाहीर केले आहेत. (Today New Rates For Petrol- Diesel) देशातील विविध शहरांत आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात महागाईचा भडका आहे. (Petrol and Diesel Prices) एकीकडे पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. (Fuel prices are rising) तर, दुसरीकडे सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे. वाचा काय आहेत आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर...

आजचे महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे नवे दर खालीलप्रमाणे

शहर आजची पेट्रोल किंमत कालची पेट्रोल किंमत अहमदनगर ₹ 120.32 (0.31) ₹ 120.01 अकोला ₹ 120.51 (0.32) ₹ 120.19 अमरावती ₹ 120.86 (-0.33) ₹ 121.19 औरंगाबाद ₹ 121.25 (0.42) ₹ 120.83 भंडारा ₹ 121.29 (0.15) ₹ 121.14 बिड ₹ 120.89 (-1.02) ₹ 121.91 बुलढाणा ₹ 120.50 (-0.52) ₹ 121.02 चंद्रपूर ₹ 121.08 (0.42) ₹ 120.66 धुळे ₹ 120.89 (0.71) ₹ 120.18 गडचिरोली ₹ 121.64 (0.24) ₹ 121.40 गोंडिया ₹ 121.98 (0.33) ₹ 121.65 ग्रेटर मुंबई ₹ 120.51 (-0.12) ₹ 120.63 हिंगोली ₹ 121.99 (0.87) ₹ 121.12 जळगाव ₹ 120.44 (-1.26) ₹ 121.70 जालना ₹ 121.90 (0) ₹ 121.90 कोल्हापूर ₹ 120.57 (-0.04) ₹ 120.61 लातूर ₹ 121.45 (-0.59) ₹ 122.04 मुंबई ₹ 120.51 (0) ₹ 120.51 नागपूर ₹ 120.16 (0) ₹ 120.16 नांदेड ₹ 122.91 (0.58) ₹ 122.33 नंदुरबार ₹ 120.89 (-0.23) ₹ 121.12 नाशिक ₹ 120.92 (0.1) ₹ 120.82 उस्मानाबाद ₹ 120.93 (-0.42) ₹ 121.35 पालघर ₹ 120.68 (-0.07) ₹ 120.75 परभणी ₹ 123.38 (0.83) ₹ 122.55 पुणे ₹ 120.34 (0.31) ₹ 120.03 रायगड ₹ 120.94 (0.92) ₹ 120.02 रत्नागिरी ₹ 121.80 (0.43) ₹ 121.37 सांगली ₹ 120.10 (-0.47) ₹ 120.57 सातारा ₹ 121.32 (0.19) ₹ 121.13 सिंधुदुर्ग ₹ 122.04 (-0.02) ₹ 122.06 सोलापूर ₹ 120.40 (0.19) ₹ 120.21 ठाणे ₹ 119.86 (-0.28) ₹ 120.14 वर्धा ₹ 120.35 (-0.35) ₹ 120.70 वाशिम ₹ 120.97 (-0.04) ₹ 121.01 यवतमाळ ₹ 121.85 (0) ₹ 121.85

आजचे महाराष्ट्रातील डिझेलचे नवे दर खालीलप्रमाणे

शहर आजची डिझेल किंमत कालची डिझेल किंमत अहमदनगर ₹ 103.03 (0.31) ₹ 102.72 अकोला ₹ 103.23 (0.31) ₹ 102.92 अमरावती ₹ 103.57 (-0.31) ₹ 103.88 औरंगाबाद ₹ 103.91 (0.4) ₹ 103.51 भंडारा ₹ 103.98 (0.15) ₹ 103.83 बिड ₹ 103.58 (-0.98) ₹ 104.56 बुलढाणा ₹ 103.22 (-0.5) ₹ 103.72 चंद्रपूर ₹ 103.79 (0.41) ₹ 103.38 धुळे ₹ 103.57 (0.68) ₹ 102.89 गडचिरोली ₹ 104.32 (0.22) ₹ 104.10 गोंडिया ₹ 104.64 (0.31) ₹ 104.33 ग्रेटर मुंबई ₹ 104.77 (-0.11) ₹ 104.88 हिंगोली ₹ 104.65 (0.84) ₹ 103.81 जळगाव ₹ 103.14 (-1.2) ₹ 104.34 जालना ₹ 104.53 (0) ₹ 104.53 कोल्हापूर ₹ 103.28 (-0.04) ₹ 103.32 लातूर ₹ 104.12 (-0.57) ₹ 104.69 मुंबई ₹ 104.77 (0) ₹ 104.77 नागपूर ₹ 102.90 (0) ₹ 102.90 नांदेड ₹ 105.52 (0.56) ₹ 104.96 नंदुरबार ₹ 103.58 (-0.22) ₹ 103.80 नाशिक ₹ 103.59 (0.09) ₹ 103.50 उस्मानाबाद ₹ 103.62 (-0.41) ₹ 104.03 पालघर ₹ 103.33 (-0.07) ₹ 103.40 परभणी ₹ 105.96 (0.8) ₹ 105.16 पुणे ₹ 103.03 (0.3) ₹ 102.73 रायगड ₹ 103.58 (0.88) ₹ 102.70 रत्नागिरी ₹ 104.43 (0.43) ₹ 104 सांगली ₹ 102.83 (-0.45) ₹ 103.28 सातारा ₹ 103.97 (0.18) ₹ 103.79 सिंधुदुर्ग ₹ 104.70 (-0.02) ₹ 104.72 सोलापूर ₹ 103.11 (0.19) ₹ 102.92 ठाणे ₹ 102.55 (-0.26) ₹ 102.81 वर्धा ₹ 103.08 (-0.33) ₹ 103.41 वाशिम ₹ 103.67 (-0.04) ₹ 103.71 यवतमाळ ₹ 104.52 (0) ₹ 104.52

