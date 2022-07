पाटणा ( बिहार ) : बिहारमध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आतापासूनच तयारी केली आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत अमित शहा यांनी पाटणा येथे कार्यकर्त्यांसोबत शपथ घेतली की, 2024 मध्ये नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून रिंगणात उतरणार आहेत. या संदर्भात गृहमंत्री आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा यांनी पाटणा येथे देशभरातील कार्यकर्त्यांसोबत शपथ घेतली. ( Narendra Modi As BJP PM Candidate In 2024 ) ( National Executive meeting of BJP United Front ) ( BJP National Executive Meeting Concludes )

2024 मध्येही नरेंद्र मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील : 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असेल याबाबत चर्चांचा बाजार सामान्यतः तापलेला असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकारणातून निवृत्ती आणि नव्या चेहऱ्यांचा राज्याभिषेक होणार असल्याची चर्चा अनेकदा होत असते. पण, रविवारी पाटण्यात गृहमंत्री आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रश्नावर पडदा टाकला आहे. आता 2024 मध्येही नरेंद्र मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील हे स्पष्ट झाले आहे. होय, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून रिंगणात उतरणार आहेत. या संदर्भात गृहमंत्री आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा यांनी पाटणा येथे देशभरातील कार्यकर्त्यांसोबत शपथ घेतली.

2025 मध्ये, भाजप बिहार विधानसभा निवडणूक JDU सोबत लढेल: पाटणा येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्य समितीच्या बैठकीच्या समारोप समारंभाला संबोधित करताना, गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींना 2024 मध्ये पंतप्रधान बनवण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे याच बैठकीत बिहारमध्ये पक्षाच्या जेडीयूसोबत युती करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. याबाबत माहिती देताना भाजपचे सरचिटणीस अरुण सिंह म्हणाले की, 2024 च्या लोकसभा आणि 2025 च्या विधानसभा निवडणुका भाजप आणि जेडीयू एकत्र लढतील, यात शंका नाही.

'भाजप जगातील सर्वात मोठा पक्ष': अरुण सिंह म्हणाले की, भाजप जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. बिहारमध्ये एनडीएचे सरकार आहे आणि यापुढेही राहील. एनडीएमध्ये कोणताही वाद नाही. केंद्रात आणि राज्यात आघाडीच्या साथीदारांसोबत आम्ही पुन्हा सरकार स्थापन करू. भाजप युनायटेड फ्रंटच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीबद्दल ते म्हणाले की, कार्यक्रमाचे उद्घाटन जेपी नड्डा यांनी केले आणि समारोप अमित शहा यांच्या हस्ते झाला. या दरम्यान सर्व आघाड्यांच्या स्वतंत्र बैठका झाल्या. विविध प्रकारच्या संघटनात्मक कार्यांवरही चर्चा झाली. ज्यामध्ये प्रत्येक घराघरात तिरंगा, जिल्ह्यातील कार्यकारिणी, मन की बात यासह अनेक संघटनात्मक कामांवर चर्चा झाली. अरुण सिंह म्हणाले की 2024 मध्ये ते मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली अधिक जागा जिंकून सरकार स्थापन करतील. एनडीएच्या मित्रपक्षांसोबत आम्ही 2024 आणि 2025 मध्ये निवडणुका लढवू आणि जिंकू.

हेही वाचा : Complaint Filed Against PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह 5 केंद्रीय मंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल, 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणी