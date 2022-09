मुंबई : चैत्र नवरात्रीला आजपासून सुरुवात झाली ( Chaitra Navratri Started From Today ) आहे. आजपासून नऊ दिवस मंदिरांमध्ये आणि घरोघरी आई दुर्गामातेच्या नऊ वेगवेगळ्या शक्तिरूपांची पूजा ( Nine Different Forms of Goddess Durga will be Worshiped ) केली जाणार आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिरात नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी मातेची विशेष ( Mumba Devi Aarti Performed on First Day Navratri ) आरती करण्यात आली. आपणास सांगूया की यावेळी नवरात्रोत्सवाबाबत लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे.