सचिन पायलट सोनिया गांधींना आज भेटण्याची शक्यता

दिल्ली : राजस्थान काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट दिल्लीत पोहोचले आहेत. ते काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊ शकतात, ( Sachin Pilot met Sonia Gandhi today ) असे मानले जात आहे. अजय माकन, मलिकार्जुन खर्गे यांचीही भेट घेणे घेणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

सुप्रिया सुळे इंदापूर दौऱ्यावर

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे इंदापूर दौऱ्यावर ( Supriya Sule on Indapur tour ) आहेत. सायंकाळी त्या निमगाव येथील शेतकरी मेळाव्याला संबोधीत करणार आहेत.

भारत जोडो यात्रेत छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सामील होणार

रायपूर : राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष भारत जोडो यात्रा काढत आहे. पक्षातील अनेक दिग्गज नेतेही या प्रवासात सातत्याने सामील होत आहेत. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( Chief Minister Bhupesh Baghel ) हेही यात्रेच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने कन्याकुमारी येथे दाखल झाले आहेत.

India vs South Africa : भारत, दक्षिण आफ्रिका टी20 मालिकेला सुरूवात

तिरुवनंतीपुरम : भारत, दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ( India vs South Africa ) यांच्यात टी20 मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे. तीन टी20 ( T20 match ) सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना तिरुवनंतीपुरमच्या ग्रीनफिल्ड मैदानात सायंकाळी 7 वाजता होणार आहे.

देशमुखांच्या जामीन अर्जावर ईडीचा आज हायकोर्टात युक्तिवाद

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या ( Anil Deshmukh ) यांच्या जामीन अर्जावर आज ईडी हायकोर्टात आपला युक्तिवाद करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर हायकोर्टाने यावर तातडीने सुनावणी सुरू केली आहे.

