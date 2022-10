हैदराबाद : दिवाळीच्या सणात (Diwali Festival) देवी लक्ष्मी आणि गणपतीची (Goddess Lakshmi and Lord Ganesh) पूजा भाविकांकडून केली जाते. पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, ओरिसा, बिहारमधील मिथिला, महाराष्ट्रातील टिटवाळा आणि बांग्लादेशातील अनेक भागांमध्ये कार्तिक महिन्यात अमावस्येला काली देवीची (Kali Devi) पूजा केली जाते. या सणाचे खूप महत्त्व (Importance of festival) आहे.

लक्ष्मीला संपत्तीची देवी मानले (Lakshmi is considered as the goddess of wealth) जाते. कार्तिक अमावस्येच्या शुभ दिवशी, संपत्तीची देवी (goddess of wealth) तृप्त होते आणि लोकांना समृद्धीचे आशीर्वाद देते. दिवाळीच्या आधी येणारा शरद पौर्णिमा सण, देवी लक्ष्मीची जयंती (Goddes Lakshmi Jayanti) म्हणून साजरा केला जातो आणि दिवाळीला तिची पूजा केल्यानंतर, ती तिच्या भक्तांना संपत्ती आणि संपत्तीचे वरदान देते.

धार्मिक रितीरिवाजानुसार, शरद पौर्णिमेला (Sharad Purnima) लक्ष्मीची पूजा (Lakshmi Puja) करायची असते, तर दिवाळीला काली देवीची पूजा करायची असते. कार्तिक अमावस्या ही देवी कालरात्रीची रात्र मानली जाते. देवी दुर्गेचे एक रूप, तर शरद पौर्णिमा ही देवी लक्ष्मीच्या उपासनेचा दिवस मानली जाते. कारण, ती शरद पौर्णिमेला 'महासागर मंथन' दरम्यान समुद्रातून बाहेर पडली होती.

अमावस्या तिथी देवी दुर्गा देवीच्या कालरात्री स्वरूपाशी संबंधित आहे. शरद पौर्णिमा देवी लक्ष्मीच्या 'धवल' किंवा 'तेजस्वी' रूपाशी संबंधित आहे. त्यामुळे काही मान्यतेनुसार शरद पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीची आणि दिवाळीत काली देवीची पूजा करावी. मात्र मार्केटिंगचे वर्चस्व यामुळे दिवाळीच्या काळात लक्ष्मीपूजनाला अधिक प्राधान्य दिले जाते.

देवी लक्ष्मी आणि देवी कालरात्रीसह, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांची देखील दिवाळीत पूजा केली पाहिजे. पूजेदरम्यान ब्रह्मदेवाच्या मूर्तीच्या डाव्या बाजूला सरस्वतीची मूर्ती, डाव्या बाजूला भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी आणि उजव्या बाजूला भगवान शिव आणि देवी पार्वतीची (Goddess Parvati) मूर्ती ठेवावी.