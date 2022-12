मुंबई - देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी ( Businessman Mukesh Ambani ) यांच्या कुटुंबासाठी २४ डिसेंबर हा आनंदाचा दिवस आहे. या दिवशी मुकेश अंबानी यांची एकुलती एक मुलगी ईशा अंबानी भारतात परतली ( Isha Ambani returned to India ) आहे. वास्तविक, गेल्या महिन्यात जुळ्या मुलांची आई झालेली ईशा एका महिन्यानंतर शुक्रवारी (24 डिसेंबर) मुंबईतील तिच्या माहेरी आली आहे. ईशा आपल्या जुळ्या मुलांसह लॉस एंजेलिस (यूएसए) येथून आली आहे. तिचे दोन्ही भाऊ संपूर्ण सुरक्षा दलासह कलिना विमानतळावर ईशाला घेण्यासाठी गेले होते. ईशा आई झाल्यानंतर प्रथमच संपूर्ण अंबानी कुटुंबात आनंदाची ( happy atmosphere in the Ambani family ) लाट उसळली आहे. अंबानी कुटुंबात ईशा आणि तिच्या जुळ्या मुलांचे जोरदार स्वागत ( Isha Ambani with twins welcome in India ) करण्यात आले आणि आता कुटुंबात सेलिब्रेशनची तयारी सुरू झाली आहे.

जुळ्या मुलांसह ईशा अंबानीचे जल्लोषात स्वागत

ईशा अंबानी कधी झाली आई? - 2018 मध्ये ईशा अंबानीने हिरे व्यापारी अजय पिरामल ( Diamond merchant Ajay Piramal ) यांचा मुलगा आनंद पिरामलसोबत लग्न ( Married to Anand Piramal ) केले. हा एक शाही विवाह होता, ज्यामध्ये जगभरातील सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. मीडियानुसार मुकेश यांनी मुलगी ईशाच्या लग्नात 700 कोटींहून अधिक खर्च केला होता. लग्नाला चार वर्षांनी 19 नोव्हेंबरला जुळ्या बाळांनी राजेशाही दाम्पत्याचे घर दुमदुमले. ईशा अंबानीने कॅलिफोर्नियातील लॉस एंजेलिस येथील सेडर सेनेई येथे कृष्णा आणि आदिया या जुळ्या मुलांना जन्म दिला. या दुहेरी आनंदाने संपूर्ण अंबानी कुटुंबावर आनंदाचे वातावरण होते.

कतारहून खास फ्लाइटने आली ईशा अंबानी - मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईशा तिच्या जुळ्या मुलांसह कतार एअरवेजच्या स्पेशल फ्लाइटने मुंबईत आली आहे. मुकेश अंबानी यांचे खास मित्र असलेल्या कतारच्या नेत्याने ते पाठवले होते. ईशाच्या मामाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहेत. व्हिडीओमध्ये दिसत आहे की, ईशाला कलिना एअरपोर्टवरून पूर्ण सुरक्षेसह घरी आणण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर लॉस एंजेलिस (अमेरिका) येथून ईशाला आणण्यासाठी खास डॉक्टरांची टीमही गेली होती, जी ईशासोबत भारतात परतली आहे.

हेही वाचा - RTPCR Mandetory for Passengers: 'या' पाच देशातून येणाऱ्यांना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक.. क्वारंटाईन करणार

अंबानी कुटुंब 300 किलो सोने दान करणार - नातवंडांना भेटून संपूर्ण अंबानी कुटुंब आनंदात आहे. मुकेशने मुलांना आपल्या मांडीवर घेतले आणि आजोबांची पूर्ण अनुभूती घेतली. मुकेश पहिल्यांदाच आजोबा झाले आहेत. येथे ईशाच्या वरळीच्या घरी देशातील विविध मंदिरातील पंडितांना बोलावण्यात आले आहे. घरोघरी मुलांसाठी विशेष पूजेचे आयोजन करण्याची तयारी सुरू आहे. पूजेच्या डिनरसाठी खास मेनू तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये जगभरातील नामवंत केटरर्सना आमंत्रित करण्यात आले आहे. अंबानी कुटुंबाच्या भव्य कार्यक्रमात देशातील सर्वात मोठ्या मंदिरातील (तिरुमला श्रीनाथ, तिरुपती बालाजी, नाथद्वारा आणि श्री द्वारकाधीसह) विशेष प्रसाद दिला जाईल. मीडियानुसार, अंबानी कुटुंब नातवंडांच्या नावावर 300 किलो सोने दान करणार आहे.

जुळ्या मुलांसाठी घरात केले खास बदल - ईशाच्या जुळ्या मुलांना कृष्णा आनंद पिरामल आणि आदिया आनंद पिरामल यांना फर्स्ट क्लास सुविधा देण्यासाठी करुणा सिंधू आणि अँटिलिया या घरांमध्ये अनेक हायटेक बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये नैसर्गिक आणि स्वच्छ वातावरणासाठी पर्किन्स अँड विल या दिग्गज आर्किटेक्चर फर्मच्या मुलांनुसार घराची रचना करण्यात आली आहे.

यामध्ये मुलांसाठी फिरते बेड आणि ऑटोमॅटिक सनरूफही तयार करण्यात आले आहेत. मीडियानुसार, ईशाच्या दोन्ही मुलांना जगातील प्रसिद्ध आणि प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स गुच्ची, लोरो पियाना आणि गोलची अँड गब्बाना, हर्मीस आणि डायर या ब्रँडचे कपडे घातले जात आहेत. इतकेच नाही तर मुलांची काळजी घेण्यासाठी अमेरिकेतील 8 ट्रेंड आया देखील आल्या आहेत. मुलांच्या कारच्या आरामदायी प्रवासासाठी, त्यांना BMW च्या खास डिझायनर कार सीटवर बसवले जाईल.

हेही वाचा - रितेश देशमुखने केली जिनेलियाच्या अतुलनीय बार्गेनिंग कौशल्याची प्रशंसा