नवी दिल्ली केंद्र सरकारने गहू आयात Wheat Import in India करण्याच्या बातम्यांचे खंडन केले Wheat Import in India आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सांगितले की, भारताकडे गव्हाचा पुरेसा साठा आहे, त्यामुळे तो आयात करण्याची कोणतीही योजनाGovt Refused To Import Wheat नाही. पीडीएस प्रणालीसाठी एफसीआयकडेही पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे त्यांच्या वतीने सांगण्यात Wheat Stock In India आले.

खरं तर ही बातमी आली कारण रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध Russia Ukraine War सुरू आहे. आणि हे दोन्ही देश गव्हाचे मोठे उत्पादक आहेत. भारताकडे पुरेसा साठा असल्याने भारत जगाला गहू निर्यात करू शकतो, अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी आली होती. दरम्यान, एका इंग्रजी वृत्तपत्राने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सततची उष्णता आणि वाढत्या किमतींमुळे सरकार गहू आयात करू शकते. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारत आपली गरज भागवण्यासाठी गहू तसेच इतर तृणधान्ये वापरू शकतो. तसेच आयात करू शकतो. गहू आयातीच्या वृत्ताचा सरकारने इन्कार केला.

मात्र, या अहवालात सरकारचे म्हणणे देण्यात आलेले नाही. याबाबत अर्थ मंत्रालयाला विचारणा करण्यात आली होती, मात्र मंत्रालयाने कोणतेही उत्तर दिले नाही, असे सांगण्यात आले. अन्न आणि वाणिज्य मंत्रालयानेही प्रतिसाद दिलेला नाही. कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आपल्या नवीन अंदाजात असे म्हटले आहे की 2022 मध्ये, आम्ही 106.84 दशलक्ष टन गव्हाची कापणी केली, जी 106.41 दशलक्ष टनांच्या मागील अंदाजापेक्षा किंचित जास्त आहे. GOVT REFUTES REPORTS SAYS NO PLAN TO IMPORT WHEAT AS SUFFICIENT STOCKS AVAILABLE

हेही वाचा Ukraine Russia War युक्रेन-रशिया युद्धाचे परिणाम, भारतीय गव्हाच्या मागणीत वाढ