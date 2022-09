नवी दिल्ली: बहुतेक लोक संभ्रमात असतात की वॅक्स करावे की दाढी ( Wax or shave ) करावी. कारण हा एक आव्हानात्मक निर्णय आहे. या छोट्या निवडीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. दाढी करणे सुरुवातीला जास्त अस्वस्थ वाटत असले तरी, वॅक्सिंगला एकूणच कमी वेळ लागतो.

दाढी करण्याऐवजी मेण का लावावे याची चार विशिष्ट कारणे ( Four reasons waxing is better than shaving ) खालीलप्रमाणे आहेत.

गुळगुळीत आणि दीर्घकाळ टिकणारे परिणाम ( Smooth and long-lasting results ) : शेव्हिंगच्या विपरीत, ज्यामुळे तुमची त्वचा काही दिवसांनी टोचते, वॅक्सिंग केल्याने तुम्हाला सुमारे तीन आठवडे बाळाच्या तळव्यासारखे मऊ आणि गुळगुळीत वाटू शकते. आपल्या व्यस्त जीवनशैलीमुळे दर काही दिवसांनी दाढी करण्यासाठी वेळ शोधणे आव्हानात्मक असू शकते. वॅक्सिंगनंतर तुमची त्वचा अनेक आठवडे गुळगुळीत आणि मखमली राहील. कारण केस मुळापासून पूर्णपणे वाढण्यास भाग पाडले जातात.

आणखी कट नाही आणि खाज सुटणार नाही ( No more cuts, & no more itching ) : शेव्हिंग केल्यानंतर कट आणि जखम होऊ शकतात. तुम्ही तुमची त्वचा कापल्यास, विशेषत: तुम्ही वारंवार रेझर वापरत असल्यास, तुम्हाला संसर्ग होण्याचा धोका असतो. रेझर ब्लेड्समुळे होणारे वेदनादायक कट आणि निक्सशिवाय वॅक्सिंगमुळे डिपिलेशन शक्य आहे. वॅक्सिंग उत्तम परिणाम देते. तुम्हाला हे देखील माहित असले पाहिजे की शेव्हिंगमुळे रेझर बर्न, चिडचिड, अंगभूत केस आणि केसांच्या कूपांना सूज येऊ शकते. याउलट, वॅक्सिंगमुळे त्वचा एक्सफोलिएट होते.

गॅरंटीड एक्सफोलिएशन आणि जास्त हायपरपिग्मेंटेशन नाही ( Exfoliation guaranteed and no more hyper pigmentation ) : वॅक्सिंगचा एक अतिरिक्त फायदा म्हणजे ते मृत त्वचेच्या पेशींपासून मुक्त होण्यास मदत करते. त्वचेच्या मृत पेशी काढून टाकल्यामुळे तुमची त्वचा मऊ होईल. तुम्हाला हवे असल्यास वॅक्सिंगच्या काही दिवस आधी तुम्ही एक्सफोलिएट देखील करू शकता. अंगभूत केस टाळण्यासाठी, वॅक्सिंगच्या काही दिवस आधी तुमची त्वचा एक्सफोलिएट करा. दाढी केल्यावर, काही लोकांच्या लक्षात येते की त्यांची त्वचा काळी झाली आहे; तथापि, वॅक्सिंगनंतर असे होत नाही. तुमची त्वचा एक्सफोलिएट करण्याव्यतिरिक्त, वॅक्सिंगमुळे हायपरपिग्मेंटेशन टाळण्यासही मदत होते.

पातळ होणारे केस पुन्हा वाढतात ( Thinner hair re-growth ) : तुम्ही नियमित वॅक्सिंग शेड्यूल कायम ठेवल्यास तुमचे केस अधिक हळूहळू वाढू शकतात. जेव्हा तुमचे केस परत वाढतात, तेव्हा तुम्हाला असे वाटेल की तुम्ही वारंवार मेण लावल्यास ते फारसे लक्षात येत नाही. हे देखील असू शकते कारण वारंवार वॅक्सिंग केल्यामुळे, तुमचे केसांचे कूप कमकुवत आणि बारीक दिसू लागतात. दाढी केल्याने कूपच्या जाड भागावर केस तुटतात, ज्यामुळे केस परत जाड होतात.

