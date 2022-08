नवी दिल्ली दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या आमदारांची बैठक CM Kejriwal meeting of AAP MLAs घेतली. ज्यामध्ये एकूण 61 आमदारांपैकी 53 आमदार बैठकीला पोहोचले. तर सत्येंद्र जैन वगळता उर्वरित आमदार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले Aap mla meeting today on kejriwal house होते. नवीन दारू धोरणातील भ्रष्टाचाराबाबत सीबीआयच्या छापेमारीनंतर दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या दरम्यान, आप आम आदमी पक्षाने भाजपवर आमदारांच्या घोडेबाजाराचा आरोप केला AAP vs BJP in Delhi आहे.

आपचे सर्व आमदार संपर्कात असल्याचे आप नेते सौरभ भारद्वाज यांनी सांगितले. पक्षाचे 53 आमदार बैठकीला पोहोचले आहेत. 7 आमदार दिल्लीबाहेर असून सत्येंद्र जैन तुरुंगात आहेत. मनीष जी हिमाचलमध्ये आहेत. राम निवास गोयल अमेरिकेत आहेत. या कारणांमुळे 8 आमदार बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मनीष सिसोदिया हिमाचलमध्ये, सत्येंद्र जैन तुरुंगात, सभापती राम निवास गोयल परदेश दौरामध्ये, विनय कुमार राजस्थानमध्ये, शिवचरण गोयल राजस्थानमध्ये, गुलाब सिंग गुजरातमध्ये, दिनेश मोहनिया दिल्लीबाहेर, मुकेश अहलावत गुजरातमध्ये असल्यामुळे या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. मनीष सिसोदिया आज हिमाचलमधील उना येथील एका सभेला संबोधित करणार आहेत.

उनामध्ये सिसोदिया आम आदमी पार्टीच्या दुसऱ्या हमीबद्दल जनतेला सांगणार आहेत. उना येथील एका फार्म हाऊसवर यासंदर्भात एका कार्यक्रमाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, बुधवारी आप खासदार संजय सिंह यांच्यासह चार आमदार सोमनाथ भारती, अजय दत्त, संजीव झा, कुलदीप यांनी पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भाजपला आपचे आमदार फोडायचे आहेत. त्याबदल्यात 20 कोटींची ऑफर दिली जात आहे. मात्र, ज्या भाजप नेत्यांशी संपर्क साधून घोडे व्यापार करायचा होता, त्यांची नावे जाहीर करण्यास आप AAP नेत्यांना विचारले असता, त्यांनी सध्या काहीही बोलण्यास नकार दिला. मात्र त्यानंतरच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या पीएसीची बैठक घेतली. यामध्ये गुरुवारी म्हणजेच आज आमदारांची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत जसे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत, तसेच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयचे छापे पडले आहेत, तसेच यावर चर्चेसाठी विधानसभेचे अधिवेशनही Delhi Assembly session बोलावण्यात आले आहे. ज्यामध्ये सर्व आमदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. delhi politics aap claim 53 out of 62 mlas of party were present in meeting at arvind kejriwal residence

