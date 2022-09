लंडन : ब्रिटन आता सात दशकांनंतर नवीन महिलेला 'क्वीन' म्हणणार आहे. चार्ल्स यांची पत्नी ( Camilla wife of Prince Charles ) डचेस ऑफ कॉर्नवेल कॅमिला यांना आता 'क्वीन' म्हणून संबोधले जाईल. तथापि, हा मान त्यांना मिळत असला तरी अधिकार मात्र कोणतेही मिळणार नाहीत. CAMILLA BECAME QUEEN OF BRITAIN BUT GOT NO RIGHTS

महाराणी एलिझाबेथ (द्वितीय) यांच्यासमवेत प्रिन्स चार्ल्स आणि कॅमिला (फाईल फोटो)

सात दशकांनंतर ब्रिटन आता नव्या महिलेला 'क्वीन' म्हणणार आहे. चार्ल्सची पत्नी, डचेस ऑफ कॉर्नवेल कॅमिला यांना आता 'क्वीन कन्सोर्ट' म्हणून संबोधले जाईल. अनेक वर्षांच्या वादानंतर, क्वीन एलिझाबेथ II यांनी शीर्षक ठरवले होते, त्याच दिवशी कॅमिला आणि चार्ल्स एकमेकांच्या जवळ येत होते आणि त्यांचे लग्न झाले नव्हते. 75 वर्षीय कॅमिला ही पदवी घेणार हे ठरले असले तरी त्यांना कोणत्याही सार्वभौम अधिकाराशिवाय ही पदवी दिली जाईल.

महाराणी एलिझाबेथ (द्वितीय) यांच्यासमवेत प्रिन्स चार्ल्स, कॅमिला व परिवारातील सदस्य (फाईल फोटो)

एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या कॅमिला (फाइल फोटो)

ओटावा राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर पुष्पचक्र वाहताना प्रिन्स चार्ल्स आणि कॅमिला (फाईल फोटो)

पारंपारिक पद्धतीप्रमाणे राजाची पत्नी ही 'राणी' असते, परंतु जर चार्ल्स राजा झाले तर कॅमिलाची पदवी काय असेल हा गेल्या अनेक वर्षांपासून एक गहन प्रश्न आहे. 1997 मध्ये चार्ल्सची माजी पत्नी प्रिन्सेस डायनाचा कार अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे राजेशाहीतील तिची स्थिती ही नेहमीच संवेदनशील समस्या राहिली आहे. त्याशिवाय चार्ल्सची दुसरी पत्नी म्हणून कॅमिलाची राजेशाहीतील स्थितीही समस्या बनूनच राहिली आहे. राजवाड्यातील अधिकाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे सांगितले की, चार्ल्स राजा झाल्यास पारंपारिक 'क्वीन कन्सोर्ट' ऐवजी कॅमिलाला कदाचित 'राजकुमारी कन्सोर्ट' ही पदवी दिली जाईल.