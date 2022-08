वाराणसी - २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर यूपीमध्ये बुलडोझर हा एक ब्रँड ( Bulldozer is a brand in UP ) बनला आहे. कोणताही सण असो, बुलडोझरचे चित्र नेहमीच समोर येते. रक्षाबंधनाचा सण ( Rakshabandhan festival ) जवळ आला आहे. अशा परिस्थितीत आजकाल पूर्वांचलच्या सर्वात मोठ्या डाळीच्या बाजारात बुलडोझर राख्या उपलब्ध आहे. बुलडोझर राखीसोबतच मोदी आणि योगी राखीही या बाजारात उपलब्ध आहेत, ज्या खरेदी करण्यासाठी लोक बाजारात येत आहेत.

वाराणसीत बुलडोझर राखीला मोठी मागणी

राखीवरही पीएम मोदी आणि सीएम योगींचे फोटो - दूरदूरवरून व्यापारी येऊन आधी या राख्यांची मागणी करत आहेत. दाल मंडईचे घाऊक व्यापारी आसिफ म्हणाले की, गेल्या 10 दिवसांत अशा राख्यांच्या 100 हून अधिक पेट्यांची विक्री झाली आहे. यासोबतच आणखी ऑर्डरही प्राप्त झाल्या आहेत. ते सांगतात की, पूर्वी फिल्म स्टार्सच्या नावाने राख्या विकल्या जायच्या. पण आता पीएम मोदी आणि सीएम योगी यांच्या राखीला ( PM Modi and CM Yogi Rakhi ) मागणी आहे. जिथे दूर-दूरवरून व्यापारी येथे वस्तू खरेदी करण्यासाठी येतात. अयोध्येतील एका व्यावसायिकाने सांगितले की, पीएम मोदी आणि सीएम योगी यांच्या सरकारमध्ये महिला ज्या प्रकारे सुरक्षित आहेत. यामुळे महिलांच्या मनात विश्वासाची भावना वाढली आहे. त्याचा परिणाम बाजारपेठेतही दिसून येत आहे. त्यामुळे कोणताही सण आला की त्यांच्याशी संबंधित वस्तूंना मागणी असते. तर या राख्यांवरही पीएम मोदी आणि सीएम योगींचे फोटो असलेली बुलडोझर राखीला महिलांची पहिली पसंती आहे. आपल्या भावांना रक्षणाच्या आशेने आपल्या मनगटावर बांधले त्यांचा भाऊ आपले रक्षण करेल असा विश्वास आहे.

बुलडोझरच्या राख्यांना मागणी - 2014 पासून पीएम मोदींची क्रेझ बाजारात पाहायला मिळली होती. पण, यानंतर, सीएम योगी देखील 2017 पासून मार्केटमध्ये फॅशन ट्रेंड म्हणून दिसू लागले. आता 2022 च्या निवडणुकीनंतर बुलडोझर हा एक ब्रँड झाला आहे. त्याचा परिणाम प्रत्येक सणानिमित्त बाजारपेठांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळेच रक्षाबंधनाच्या दिवशीही बुलडोझरच्या राख्यांना मोठी मागणी आहे.

