विभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा

जोधपूर (राजस्थान) : जिल्ह्यातील शेरगडच्या भुंगरा येथे गॅस सिलिंडर स्फोटामुळे (Jodhpur Cylinder Blast Case) आतापर्यंत 35 जणांचा मृत्यू (35 people died ) झाला आहे. या घटनेनंतर बाधितांसाठी विशेष पॅकेजच्या मागणीसाठी (Demand for special package for affected) महात्मा गांधी रुग्णालयाच्या शवागाराबाहेर निषेध रॅली काढण्यात आली. सायंकाळी प्रशासन आणि संघर्ष समितीमध्ये सामंजस्य करार झाला. (Latest news from Rajasthan)

नुकसान भरपाईकरिता बोलणी : यापूर्वी एकदा बोलणी निष्फळ ठरल्यानंतर प्रशासन आणि संघर्ष समितीमध्ये पुन्हा बोलणी झाली. यामध्ये सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावावर (गव्हर्नमेंट अॅग्रीड टू पॅकेज फॉर विक्टिम्स फॅमिली), ज्यामध्ये १७ लाख रुपयांच्या पॅकेजचा मसुदा नमूद करण्यात आला होता, त्यावर सहमती झाली. संघर्ष समितीचे सदस्य माजी आमदार पुष्पेंद्रसिंग राणावत यांनी सांगितले की, आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहोत. ही रक्कम वाढवण्यासाठी आम्ही जाऊन त्यांना भेटू.

17 लाखांच्या पॅकेजवर सहमती : विभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना यांनी सांगितले की, 17 लाखांच्या पॅकेजवर सहमती झाली आहे. शवागारात ठेवलेल्या सर्व मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले जातील आणि धरपकडही संपेल. या पॅकेजमध्ये पंतप्रधान मदत निधी, मुख्यमंत्री मदत निधी, चिरंजीवी योजना आणि इतर सरकारी स्रोतांकडून मिळालेल्या रकमेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे शनिवारीच सरकारकडून १७ लाखांचे पॅकेज देण्याची चर्चा होती. मात्र धरणावर बसलेल्या समाजाच्या नेत्यांना हे मान्य नव्हते.

सरकारचा प्रस्ताव मान्य : मात्र रविवारी दिवसभर आंदोलन करूनही ही रक्कम वाढली नाही. अखेर संघर्ष समितीला सरकारचा प्रस्ताव मान्य करावा लागला. तत्पूर्वी दुपारी माजी मंत्री देवीसिंह भाटी, पुष्पेंद्र राणावत, माजी आमदार बाबूसिंह राठोड, भगवानसिंग टेना यांनी चर्चेला हजेरी लावली. मात्र 50 लाखांची भरपाई आणि नोकरी या मागणीवर एकमत होऊ शकले नाही.