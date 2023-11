ന്യൂഡൽഹി: കൊവിഡ് 19 വാക്‌സിനേഷൻ (Covid 19 vaccination) ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്കാരിൽ പെട്ടന്നുള്ള മരണ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (Indian Council of Medical Research ). എന്നാൽ കോവിഡ് സമയത്തെ ആശുപത്രിവാസം, പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന്‍റെ കുടുംബ ചരിത്രം, ജീവിതശൈലി രീതികൾ എന്നിവ മരണ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാമെന്നും ഐ സി എം ആർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു (Factors for sudden death in Indian youth after covid).