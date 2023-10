കേരള പൊലീസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ (Information Security Research Associates (ISRA), ദി സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി പൊലീസിങ് ഓഫ് സൈബർ സ്പേസ്‌ (Society for the Policing of Cyberspace (POLCYB), ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഏജൻസി, UNICEF, ICMEC, തുടങ്ങിയവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇത്തവണയും കൊക്കൂൺ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളരെയധികം വേ​ഗത്തിൽ വികസിക്കുകയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾക്കപ്പുറം അതിന്‍റെ ഉപയോഗവും ദുരുപയോഗവും അനുദിനം വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച കേരള ​ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി.