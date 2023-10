ധര്‍മ്മശാല: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയ്‌ക്കുള്ളത് (Rohit Sharma). ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി മിന്നും പ്രകടനമാണ് ഹിറ്റ്‌മാന്‍ നടത്തിയത്. നാളെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ തലപ്പത്തുള്ള ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ ധര്‍മ്മശാലയിലെ ഹിമാചല്‍പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോളും രോഹിത്തിന്‍റെ ബാറ്റില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത് (India vs New Zealand).

എന്നാല്‍ ധര്‍മ്മശാലയിലെ രോഹിത്തിന്‍റെ റെക്കോഡ് ആശങ്കയ്‌ക്ക് വകനല്‍കുന്നതാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ കളിച്ച മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിലും ദയനീയ പ്രകടനമായിരുന്നു രോഹിത് നടത്തിയത്. മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്നായി 6.66 എന്ന മോശം ശരാശരിയോടെ വെറും 20 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് താരത്തിന് നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞത് (Rohit Sharma’s Stats In ODI’s At Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala). 14 റണ്‍സാണ് ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍.