മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ (India vs Bangladesh) അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായത് വിരാട് കോലിയുടെ (Virat Kohli) സെഞ്ചുറി പ്രകടനമാണ്. മത്സരത്തില്‍ 97 പന്തില്‍ 103 റണ്‍സ് നേടിയ വിരാട് കോലി പുറത്താവാതെ നിന്നിരുന്നു.

കോലിക്ക് സെഞ്ചുറി തികയ്‌ക്കാന്‍ നോൺ-സ്ട്രൈക്കിങ് പങ്കാളിയായ രാഹുൽ സിംഗിൾസ് പോലും നിഷേധിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും മത്സരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ ഇരുവരുടേയും പ്രവര്‍ത്തിയെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുയാണ് വെറ്ററന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ചേതേശ്വര്‍ പുജാര (Cheteshwar Pujara). ടീമിനാണ് പ്രധാന്യം നല്‍കേണ്ടതെന്നും റണ്‍റേറ്റ് ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി മത്സരം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നുമാണ് ചേതേശ്വര്‍ പുജാര പറയുന്നത് (Cheteshwar Pujara on Virat Kohli's Century against Bangladesh in Cricket World Cup 2023 match).