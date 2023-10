മൂന്നാം പന്തില്‍ വാര്‍ണര്‍ സിംഗിളെടുത്തതോടെ മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ് സ്‌ട്രൈക്കിലേക്ക്. മാര്‍ഷിനെതിരെ ആദ്യ പന്ത് വൈഡാണ് റൗഫ് എറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്നുള്ള മൂന്ന് പന്തുകളും മാര്‍ഷ് അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് പായിച്ചതോടെ റൗഫിന്‍റെ മുഖം വാടിത്തളര്‍ന്നു. ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഒരു ഓവറില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് വഴങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന്‍ ബോളര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ മൂന്നാമനായും ഹാരിസ് റൗഫ് മാറി (Haris Rauf bowls the third most expensive over by a Pakistan bowler in Cricket World Cup history).