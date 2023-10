പൂനെ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ (India vs Bangladesh) മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മിന്നും തുടക്കമാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma) നല്‍കിയത്. ആദ്യ വിക്കറ്റില്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിനൊപ്പം 88 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്ത് തിരികെ കയറുമ്പോള്‍ 40 പന്തുകളില്‍ 48 റണ്‍സായിരുന്നു രോഹിത്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഏഴ് ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്‌സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ്.

ഇതോടെ 2019-ല്‍ 60 സിക്‌സ്‌ നേടിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഇയാന്‍ മോര്‍ഗന്‍റെ (Eoin Morgan) റെക്കോഡാണ് പൊളിഞ്ഞത് (Rohit Sharma surpass Eoin Morgan’s record for most sixes by a captain). 2015-ല്‍ 59 സിക്‌സറുകള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ്, 2014-ല്‍ 54 സിക്‌സറുകള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള ന്യൂസിലന്‍ഡിന്‍റെ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലം, 2009-ല്‍ 53 സിക്‌സറുകള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിന്‍റെ ക്രിസ്‌ ഗെയ്‌ല്‍ എന്നിവരാണ് പിന്നിലുള്ളത്.