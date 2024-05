ETV Bharat / state

ശക്‌തമായ മഴയിൽ വീടിൻ്റെ കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു- വീഡിയോ - WELL COLLAPSED DUE TO HEAVY RAIN

By ETV Bharat Kerala Team

Well collapsed in Aruvikkara due to heavy rain ( ETV Bharat )