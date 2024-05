ETV Bharat / international

ഹമാസ് ബന്ദിയാക്കിയ റോൺ ബെഞ്ചമിന്‍റെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുത്ത് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് നാലാമത്തെ മൃതദേഹം - Israel recovered hostages body

Three hostages whose bodies were recovered by IDF. From left, Itzik Gelernter, Shani Louk and Amit Buskila, ( Source: Etv Bharat Network )